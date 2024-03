Alba García (Sumar): "El PNV lleva 40 años avalando que se privatice el sector publico en Euskadi" 

Tras meses de especulación con la fecha en la que se iban a celebrar las elecciones vascas, hace cosa de un mes, el todavía lehendakari, Iñigo Urkullu, convocaba los comicios para el próximo 21 de abril.

Automáticamente, la maquinaria de los partidos comenzaba a funcionar para sumergirse, ahora sí, en una precampaña de infarto tras el final de las elecciones gallegas y el empate en las encuestas entre PNV y EH Bildu.

Una ocasión que desde Sumar pretenden aprovechar, heredando buena parte del apoyo que hasta ahora tenía Elkarrekin Podemos. Hablamos con Alba García, su candidata a Lehendakari.

Son unas elecciones en la que la práctica totalidad de las caras han cambiado. ¿Quién es Alba García para quién no la conozca?

Soy Alba, tengo 35 años, soy de Bilbao y mi profesión es psicóloga. Siempre he trabajado en el tercer sector, en las entidades sociales y llevo muchos años trabajando con gente con situaciones muy difíciles y haciéndoles un poco más fácil la vida.

Es un momento con muchas caras nuevas y eso es algo positivo. La política tiene que ser un espacio en el que tiene que haber cambio de perfiles y de caras.

Un cambio generacional.

Eso es lo que a Sumar nos da mucho valor, el tener los pies en la tierra. Tenemos un espectro de edad muy amplio y nos da una lectura muy completa. Gente como yo que ha tenido que vérselas para pagar el alquiler o para pagar las facturas a fin de mes o sufriendo contratos muy precarios durante mucho tiempo.

Ese contacto con la realidad, a la hora de entrar en una institución y hacer política es muy importante.

¿Por qué cree que Sumar es la mejor opción para la ciudadanía vasca?

Nosotras reivindicamos algo que es la política útil. La utilidad de la política como una herramienta para mejorar la vida. Desde ahí trabajamos y no concebimos que sea de otra manera. Queremos vidas mejores, queremos más tiempo para vivir, para disfrutar, para conciliar. Queremos jornadas de trabajo más cortas, queremos tener mejores derechos laborales para todas, queremos tener pisos más asequibles. Eso es la política útil.

En los últimos días se ha conocido esa transferencia del servicio de Cercanías. Ustedes han propuesto que sea gratuito.

Las instituciones, y eso en Sumar lo tenemos muy claro, tenemos que apostar desde lo público y dar facilidad para que la gente pueda acceder desde lo público para que la gente pueda acceder, por ejemplo, a un transporte público gratuito y de calidad.

En un momento de crisis climática en el que estamos y en el que vamos muy tarde para muchas cuestiones, si las instituciones no toman medidas drásticas y radicales en este sentido no vamos a vivir en un planeta habitable. Está demostrado que cuando se ha puesto gratuito el transporte la gente lo ha utilizado más. Es una medida obligatoria que si se toma desde las instituciones la gente la toma y lo hará.

La pasada semana hemos vivido una huelga del sector público en Euskadi. Desde Sumar han incidido bastante en el tema asumiendo sus reivindicaciones. ¿Cómo se llega a esta situación?

Las personas, los sindicatos y la gente trabajadora está en su derecho de hacer huelga y es un valor de la sociedad vasca el poder que tiene la gente en ese sentido. Nosotros apoyamos totalmente en ese sentido y además en un contexto como puede ser el sector público, que es un sector absolutamente castigado y privatizado. Es un sector con la tasa de temporalidad más alta del Estado y de Europa. Estamos hablando de que Euskadi tiene un 44% de plantilla temporal. Es una tasa altísima, con una pérdida de poder adquisitivo brutal, condiciones de trabajo muy malas, cargas de trabajo insostenibles.

¿Cómo se llega a esto?

El otro día escuchaba a varias personas de sindicatos y estoy de acuerdo, que decían que decían que al final que la temporalidad es la puerta de entrada para la privatización. Esto responde a un modelo privatizador que en este caso el PNV lleva abalando 40 años. Nosotras pensamos que responde a un modelo de privatización de lo público que no garantiza derechos para todas, ni garantiza condiciones de trabajo dignas ni garantiza un servicio digno.

Hace unos meses se aprobó la ley de educación con la que ustedes han sido muy críticos. ¿Qué cambiarían?

Nosotras y cualquier persona que defiende la educación pública creemos que es una ley que no aporta. Es una ley que es un bajón en ese sentido. La escuela pública es la escuela que no segrega, que cohesiona socialmente, que coloca en igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas da igual de dónde vengas o si tienes o no dinero.

Esta ley apoya a la escuela concertada y privada y es una ley que segrega por cómo está constituida. Es un retroceso para la escuela pública. También como herramienta para euskaldunizar, que también es muy importante. La escuela pública es la que tiene que hacer esto.

¿Cree que el PSOE y EH Bildu pueden llevar al PNV a hacer políticas progresistas?

No. De hecho, llevan 40 años enfangados en el conservadurismo. Les da miedo salir de su zona de confort. Tienen una manera de hacer muy arcaica y no del siglo XXI. Nosotras llevamos ideas frescas y el PNV lleva 40 años sin ideas.

A tenor de las encuestas hay un ligero retroceso del PNV y se atisba una esperanza para un cambio de signo.

Más allá de las encuestas que no dejan de ser una foto fija, la gente en la calle lo está manifestando claramente. Hay como un chup, chup ahí que está diciendo que algo pasa. La gente está diciendo que algo pasa y quieren que les solucionemos la vida y con esas políticas conservadoras.

Qué escenarios valora Sumar para pactar el 22 de abril.

Nosotras estamos venga a decir. Antes de decir con quién quiero saber qué vamos a hacer. Evidentemente hay partidos como el PNV con el que tenemos modelos antagónicos de gestión y de visión. En ese sentido tenemos claro con qué personas o partidos no tenemos mucho feeling.

Hay que abordar antes qué cuestiones nos ponen en común. Donde haya un Gobierno que fomente la igualdad, el ecologismo y el laborismo ahí vamos a estar.

Sumar en Esukadi es una formación que lleva muy poco tiempo, apenas unos meses. ¿Cómo se construye este espacio y cómo se hace para tener una base sólida?

Es importante poner en valor que Sumar no nace hace unos meses. La construcción de los diferentes partidos sí que es relativamente nuevo. Toda la gente que estamos aquí no llevamos un mes en política. Tenemos mucha trayectoria en los movimientos sociales, currando en este país y mucha trayectoria política. No es solo el partido en el que estás.

Usted antes pertenecía a Podemos. Hubo esa polémica hace unos meses de ir o no ir juntos. ¿Teme que esa dispersión de voto pueda hacer que se queden fuera como en Galicia?

El escenario de Euskadi y el gallego son muy distintos. En Euskadi ese espacio progresista, de izquierda federal o no independentista siempre ha tenido un lugar y un suelo. Eso no lo podemos negar. Entiendo que haya gente que haya sentido una desafección por ello pero quiero poner en valor que Sumar somos en Euskadi una coalición de cuatro fuerzas políticas. Desde ahí vamos a trabajar, para que ese espacio que siempre ha tenido su lugar en el parlamento lo siga teniendo.

Hablaba de que Galicia y Euskadi son escenarios diferentes. En Galicia los mensajes en clave nacional tuvieron gran importancia y marcó mucho. ¿Interesa en Euskadi el mensaje que llega desde Madrid?

La sociedad vasca es una sociedad muy madura y cuando va a votar va pensando en lo que quiere para Euskadi. No hay una derivada mirando a Madrid. Hay cuestiones de interés general que tienen su relevancia. Si sale la pareja de Ayuso porque tiene un pufo con no se qué, esas cosas salpican. También con el caso Koldo o con leyes que se están trabajando en el Congreso.

Siempre tiene una derivada, pero la sociedad vasca tiene muy claro que mira para aquí.