Aldama: "Cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente"

El empresario Víctor de Aldama insiste. Vuelve a tirar de insinuaciones, pero sin desvelar esas hipotética pruebas que prometía el pasado jueves, a la salida de prisión. El expresidente del Zamora, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa como el presunto cabecilla o conseguidor del 'caso Koldo' y está acusado de de los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en el marco de un fraude con el IVA de hidrocarburos y en la compraventa de mascarillas con distintas administraciones, ha vuelto a cargar contra el presidente este miércoles, esta vez en las ondas de 'Herrera en COPE'.

Preguntado por el periodista por si tiene "algún tipo de protección" ante las amenazas que aseguró haber recibido en la cárcel o que su coche fuese "tiroteado", De Aldama ha precisado que "no, no tengo ningún tipo de protección, ¿me siento indefenso? Sí". A renglón seguido, el empresario ha añadido: "También entiendo o quiero entender que en este momento, yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Es obvio y está claro".

"En este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes me tendré que cuidar muy mucho" Víctor de Aldama, en 'Herrera en COPE'

Aldama ha puntualizado, con cierto tono críptico, que "entonces, entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante".

PSOE: "Delincuentes confesos están marcando la agenda política de nuestro país sin aportar una sola prueba"

Por su parte, fuentes del PSOE han trasladado a El HuffPost que Aldama debe presentar de forma inmediata esas "pruebas" de las que habla, criticando el perjuicio que suponen para la reputación de la formación estas "gravísimas acusaciones". En esa línea, desde Ferraz lamentan que "delincuentes confesos están marcando la agenda política de nuestro país sin aportar una sola prueba en el juzgado, gracias a Alberto Núñez Feijóo. Es intolerable".

Asimismo, desde el PSOE consideran que "el daño reputacional para nuestra organización no puede ampliarse con la dilación en la presentación, o no, de estas pruebas. Víctor de Aldama debe probar de inmediato lo dicho", recordando "que además provocó su salida inmediata de la cárcel y poder dormir en su casa esa noche".

Los socialistas también advierten del uso de las acusaciones de Aldama como arma política arrojadiza, por parte de los conservadores y la ultraderecha: "La utilización política por parte del Partido Popular, y la extrema derecha, de la declaración de Víctor de Aldama, sin exigirle una prueba, urge a aclarar cuanto antes las palabras del investigado y confeso".