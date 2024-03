Alfredo Urdaci se lanza al ataque contra Lorenzo Milá por la entrevista a Bush tras el 11M que no se emitió

El 12 de marzo de 2011, apenas un día después de los atentados terroristas, la Casa Blanca ofreció al periodista Lorenzo Milá, entonces corresponsal de TVE en Estados Unidos, una entrevista con el presidente George Bush y la primera dama, Laura Bush, que querían mostrar su solidaridad.

Aquella entrevista, sin embargo, no llegó a emitirse íntegra hasta hace apenas unos días, en un especial de RTVE. ¿Por qué? Según explicó Fran Llorente, director de La 2 Noticias entre 1994 y 2004, a Jordi Évole, “la única explicación es que en el Gobierno no quieren que alguien una los puntos que llevan de Bush a Aznar, a la foto de las Azores, a Iraq y a atentado”.

En aquel momento, el director de Informativos era Alfredo Urdaci, a quien la hermana de Milá, Mercedes, ha acusado de “censura”: “Mi hermano hizo muy bien su trabajo pero han tenido que pasar 20 años para poder ver la entrevista. Desde aquí doy las gracias a los actuales responsables de la televisión pública y denuncio la censura que Alfredo Urdaci llevó a cabo por mucho que ahora diga que esa entrevista se emitió. Él sabe que miente”.

Ante todas las acusaciones de censura, Urdaci no ha querido callarse y ha utilizado su cuenta en la red social X, antes Twitter, para atacar directamente a Lorenzo Milá: “La pandemia era una gripe y la entrevista de Bush no se emitió. Del primer error hay tumbas y del segundo esta prueba de que has mentido”.

La pandemia era una gripe y la entrevista de Bush no se emitió. Del primer error hay tumbas y del segundo esta prueba de que has mentido @lorenzomila la edición de ABC del 14 de marzo de 2004 pic.twitter.com/xe50FFmBuN — Alfredo Urdaci (@alfredourdaci) March 7, 2024

Urdaci adjunta una foto de una información de ABC el día después de emitirse un fragmento de la entrevista, con declaraciones del presidente de Estados Unidos. El exdirector de Informativos no se ha quedado ahí y ha tuiteado también un artículo en el que se dice que “Lorenzo Milá miente, el Telediario 2 miente, RTVE miente y Mercedes Milá miente”.

El artículo que ha difundido Urdaci llega a decir que la lengua es “el único órgano de su cuerpo – el de Mercedes Milá - que seguirá funcionando cuando se haya ido”.