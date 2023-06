Amelia Varcárcel aclara tras dar su "confianza" a Feijóo: "Soy socialista"

La feminista histórica vinculada al PSOE y exconsejera de Estado, Amelia Valcárcel, se dirigió este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para poner en valor la actitud de su partido en la reforma de la Ley del 'solo sí es sí'. "Te otorgo desde ya mi confianza de que eres capaz de hacer una política feminista eficaz", dijo.

Durante una de sus intervenciones en el ciclo 'Riesgos para los menores y retos del feminismo: el espejismo queer y la explotación sexual', organizado por 'Reformismo21', y en el que también ha estado Feijóo, Valcárcel ha destacado que cuando el PSOE "se dio cuenta de hasta qué punto el estaba creando un monstruo" con la ley, "el PP estivo de acuerdo".

"Lo podías haber dejado hundirse y decir, ya lo arreglaré yo cuando llegue", ha apuntado la filósofa, quien ha señalado que Feijóo podría haber "dejado que excarcelen a cien más y se le levante la cosa a 2.500", en relación a las rebajas de penas consecuencia de la norma.

"Podrías haberlo hecho y no lo has hecho y te lo agradezco. Ha sido una gran, gran honradez por tu parte y aunque solo fuera por eso, ya te otorgo mi confianza desde ya en que eres capaz de hacer un política feminista eficaz, porque la has hecho en este caso", ha declarado Valcárcel.

"Gracias por tu confianza", contestó Feijóo a través de Twitter, pese a estar presente en el acto y compartir momentos con ella. "Con políticas de Estado, entre todos avanzaremos en la igualdad real y en la protección de las mujeres y de las niñas", agregó en su mensaje.

Sin embargo, ante el revuelo generado, Valcárcel ha querido aclarar en su cuenta de Twitter que ella sigue siendo socialista.

"Estimado Alberto Feijoó: Sigo agradeciendo tu apoyo a la rectificación de la ley del sólo sí. Es el buen camino. Ayer te expuse la agenda feminista actual. Y te recordé, con garbo, que soy socialista: La traigo de nuevo. A todos los partidos les conviene recordarla. Es básica", apuntó.

A esto se añade que la asociación Feministas Socialistas (FeMeS), presidida por la propia Amelia Valcárcel, ha aclarado este miércoles que no tienen "ninguna confianza" en "las políticas que pudiera hacer el PP en materia feminista".

En un comunicado, aseguran que son "conscientes de que el PP nunca ha aplicado políticas feministas" y que, incluso, "a lo largo de esta semana ha dejado negro sobre blanco cuál va a ser su política de pactos en el caso de llegar a gobernar". "Pactar con un partido antifeminista de extrema derecha pone en evidencia cuáles serán sus (no) políticas de igualdad", recoge el texto publicado por FeMeS en sus redes sociales.