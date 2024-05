Ferraz eleva las expectativas que Génova contiene sobre el 9J

Europa Press via Getty Images

No hay margen para el descanso. Llega la batalla definitiva del curso político, convertida en un plebiscito sobre Pedro Sánchez. El próximo 9 de junio, los españoles votan en las elecciones europeas. Los primeros comicios con urnas en todo el territorio nacional desde las generales de julio del año pasado, tras las cuales el candidato socialistas consiguió resistir en Moncloa contra todo pronóstico. El próximo jueves arranca la campaña y, el domingo, el PP tendrá su primer gran mitin convertido en protesta en las calles de Madrid contra el presidente del Gobierno.

La del 9J será también una histórica contienda entre mujeres, capitaneadas por Teresa Ribera y Dolors Montserrat. Si bien, todo apunta a que se hablará muy poco de la Unión Europea y el protagonismo de quienes tendrán su nombre en las papeletas también será escaso.

De nuevo, Alberto Núñez Feijóo y Sánchez se la juegan. Aquél 23 de julio, el líder gallego salió al balcón de Génova consciente de que no podría ser presidente a pesar de lograr la primera posición, lo que generó una profunda depresión en el PP. Eufórico esa noche electoral, a Sánchez sí le dieron los números parlamentarios, aunque las cesiones a sus socios han sido muchas y aún no ha logrado atar sus primeros Presupuestos Generales del Estado

Una de esas entregas al independentismo que más contestación ciudadana ha generado es la ley de amnistía, que en breve será aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados. Podría ocurrir en plena campaña de las europeas, lo que conllevaría el regreso de Carles Puigdemont a España sin pasar por la Justicia.

La cuestión servirá de arma política para PSOE y PP, más distanciados que nunca. No existe interlocución entre sus líderes —no hablaron ni tan siquiera por el amago de dimisión del presidente— y la tensión continúa en máximos. Sólo horas antes del inicio de la campaña, la Cámara Baja acogerá un pleno que se prevé de alto voltaje, con Sánchez dando explicaciones —entre otros asuntos— de los vínculos laborales de su mujer, Begoña Gómez. "No me van a quebrar", afirmó el presidente el viernes en laSexta, mientras los populares ya le esperan en la comisión de investigación del Senado, como publicó este periódico.

Según Ferraz, el PSOE afronta con ánimos la que, en teoría, es la última cita electoral del año. En el equipo de Sánchez obvian el malestar de algunas estructuras sobre sus cinco jornadas de reflexión, que llevaron a algunos cargos a abrir el debate sucesorio. "La política del presidente ha salido claramente reforzada en las elecciones catalanas", resumen al más alto nivel, destacando que "gracias al PSOE hoy el independentismo no es mayoría" en la comunidad.

Y añaden: "Incluso puede ocurrir que Carles Puigdemont sea borrado de la primera línea de la política gracias a Sánchez", toda vez el líder prófugo de la Justicia aseguró que se haría a un lado en caso de no repetir como presidente de la Generalitat.

Sánchez cree puede salvar los muebles en los comicios europeos, lo que supondría un balón de oxígeno definitivo para armar la legislatura. En su entrevista con Antonio García Ferreras, aseguró que no piensa adelantar las generales y que el debate sucesorio “no” toca aún en el PSOE. En otras palabras, que pretende presentarse a la reelección, dentro de tres años. “La cara de Feijóo será un poema el 9 de junio. Empezaron diciendo que nos iban a sacar diez escaños. Ahora parece que son algo más prudentes”, aseguran fuentes socialistas.

Ciertamente, en el PP han rebajado las expectativas, aunque todas las fuentes consultadas por El HuffPost parten de una premisa: "Ganaremos al Partido Socialista". Aún más, esperan que sea "con claridad", como aval a la estrategia mantenida estos meses por Génova. "En Galicia dijeron que íbamos a perder la mayoría absoluta y la mantuvimos" y "en Cataluña dudaron de que superaríamos a Vox y lo conseguimos con creces", destacan las fuentes consultadas. Pese a ello, la consigna es no tirar las campanas al vuelo.

En la comida que mantuvo con sus barones el martes, Feijóo les pidió una implicación total. "Que se vaya puerta a puerta, como si fueran unas municipales", han reclamado internamente. También se ha pedido un esfuerzo extra para llenar a rebosar Madrid el domingo 26, a pesar de los recelos de algunos barones ante tantas manifestaciones. Como en ocasiones anteriores, se fletarán autobuses desde las distintas estructuras territoriales. La protesta será frente a la Puerta de Alcalá y Ferraz estudia denunciarla ante la Junta Electoral Central.

Para Génova, no hay dudas de que el 9J es un plebiscito sobre Sánchez. El lema de campaña lo dice todo: "Tú voto es la respuesta", en relación a la misiva de Sánchez, en la que trasladó a los españoles que estaba barruntando dimitir. "Estas elecciones son el ahora o nunca" para que "los españoles digan lo que piensan de Sánchez", en palabras de Esteban González Pons, el jefe de campaña de Montserrat.

"España no se rinde ni se resigna. ¿Se cree Sánchez que en Andalucía o en Castilla y León le va a salir gratis que Puigdemont venga en alfombra roja? Le responderán el día 9", rematan en Génova.