Joseba Asiron, sobre las palabras de Ibarrola: "Le habría gustado no pronunciar esas palabras"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha considerado que las afirmaciones realizadas por la alcaldesa saliente, Cristina Ibarrola (UPN) tras la moción de censura de este jueves se deben a la situación de "enfado y crispación" en la que se encuentra la regionalista y no cree que "piense eso". "Yo estoy absolutamente persuadido de que le gustaría no haber pronunciado esas palabras, que son muy desafortunadas", ha indicado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Asiron ha querido "contextualizar" las declaraciones de Ibarrola, que ayer jueves señaló que "nunca apoyaría a EH Bildu a cambio de nada, pase lo que pase; prefiero fregar escaleras".

"Yo creo que no es posible que ella piense lo que ayer dijo. Yo quiero contextualizarlo más en lo que estaba hablando. Cuando las cosas se ponen cuesta arriba -a todos y todas nos ha pasado en alguna situación en la vida en la que si estuviéramos en la piscina diríamos que perdemos pie- entonces salen de tu boca palabras que no quisieras haber dicho. Yo no creo que Cristina Ibarrola piense eso. Creo que está en una situación ahora mismo de enfado y de crispación muy grande, y yo estoy absolutamente persuadido de que le gustaría no haber pronunciado esas palabras, que son muy desafortunadas", ha señalado.

También ha señalado que "el pleno de ayer tuvo un nivel de tensión dialéctica que realmente fue, aparte de muy poco edificante porque había muchas miradas puestas ayer en Iruña, algo sin precedentes". "No tiene una explicación", ha indicado, tras añadir que "hubo miradas, hubo comentarios, casi en el nivel privado, muy desagradables, hubo descalificaciones, hubo insultos y esto es algo que no puede perdurar en el tiempo, es decir, este suflé tiene que bajar inmediatamente".

En este sentido, ha afirmado que "intentaré hablar con todo el mundo". "Hasta ahora no lo he conseguido, por desgracia. He intentado ponerme en contacto tres veces con Cristina Ibarrola, no ha sido posible. Yo entiendo la frustración, he pasado también por situaciones parecidas y sé que se sufre", ha apuntado. Según Asiron, "cuando tienes un proyecto de ciudad que quieres poner en marcha y ves que las cosas no salen y que al final hay una moción de censura que te quita la oportunidad de seguir en esa senda, eso es muy duro y he pasado por esas circunstancias". "Pero claro, eso hay que superarlo", ha subrayado.

"Nadie nos ha regalado nada"

En cuanto a las afirmaciones realizadas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que acusaba al socialista Pedro Sánchez de haber "regalado" una alcaldía a Otegi, Asiron ha asegurado que "aquí nadie nos ha regalado nada". "Nosotros hemos multiplicado, hemos ampliado, elección tras elección, hemos ido subiendo los resultados electorales", ha reivindicado, tras añadir que "estamos mirando a los ojos a UPN, que siempre ha sido la primera fuerza y que no ha hecho sino perder votos en el mismo periodo de tiempo".

"Aquí nadie nos ha regalado nada", ha incidido Asiron, que ha apuntado que "en una ciudad como Pamplona, donde hay 16 concejales y concejalas progresistas y 11 de la derecha, la anormalidad democrática es que durante todo este tiempo haya estado gobernando la derecha en minoría".

Por otro lado, ha remarcado que "es relativamente sencillo llegar a acuerdos, impulsar políticas en común, tanto con PSN como con Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y lo hemos conseguido, y estando en la oposición". "Ahora no quiero ser iluso, pero creo que lo único, entre comillas, que hay que hacer, es intentar prolongar esas mismas sinergias, esas mismas dinámicas. Tenemos un buen nivel de colaboración con los concejales y concejalas, con los compañeros y compañeras de PSN, de Geroa, Contigo-Zurekin", ha asegurado.

En respuesta a si "le preocupa que esta legislatura esté en manos de Ferraz", Asiron ha indicado que "en EH Bildu desde luego no hemos tenido que ir a consultar a nadie en Madrid, eso lo puedo atestiguar y firmar donde sea". "Es muy difícil que yo me meta en la cocina de otros, lo que sí puedo decir es que la negociación parte de una visión compartida que surge aquí en Pamplona, por y para Pamplona, que se ha negociado en Pamplona, que no ha tenido nada que ver con Madrid, y además la concreción de esa negociación viene de una visión compartida que proviene desde la pasada legislatura del diagnóstico de Iruña y que se ha gestado después de la investidura de Pedro Sánchez, o sea que nada que ver", ha dicho.

También ha considerado que "los compañeros y compañeras del PSN han tenido que soportar estos días auténticas lapidaciones públicas, han tenido que soportar palabras durísimas e inmerecidas". "Yo creo que concebir la democracia como un juego de buenos y malos en el cual eres bueno mientras me apoyas y eres malo cuando no me apoyas, es absolutamente una manera de ver la política infantil. Yo me alegro muchísimo de que cualquier concejal o concejala de Pamplona pueda pasear por su calle sin que le increpen, sin que le chillen, sin que le digan cosas desagradables", ha subrayado. Asimismo, ha subrayado que "también me alegro mucho" de que los miembros de UPN y PP "pudieran salir con tranquilidad del Ayuntamiento".

Asiron también se ha pronunciado sobre si este acuerdo entre EH Bildu y PSN es "exportable" a la Comunidad Autónoma Vasca. "No lo sé, a mí me gustaría que lo fuera, pero evidentemente esa es la política de los mayores, yo soy un humilde alcalde de ciudad y eso corresponde a otras personas. Mi granito de arena es hacer que este modelo funcione lo mejor posible, como un engranaje bien engrasado, y si luego, en la política de la gente importante, ven que es un modelo exportable, pues para mí será una felicidad inmensa", ha manifestado.

Al ser preguntado por la pintada a favor de ETA en la casa de los Ulayar en Etxarri-Aranatz, ha señalado que "espero que se haya limpiado porque eso no tendría que haber ocurrido nunca". "Yo he visto pintadas y mis hijos han visto pintadas en contra de su padre y sé lo que se siente, sé lo que siente la familia", ha dicho, para a continuación añadir que "esas cosas son muy duras y además no tendrían que haber ocurrido y no tendrían que ocurrir nunca".

Sobre si ondeará la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona, Asiron ha respondido que "desde que tengo uso de razón siempre ha estado en el Ayuntamiento", unas veces "ondeando en el mástil municipal" y otras "en la calle, incluso perseguida a porrazos". "Yo lo que puedo garantizar es que la ikurriña no va a ser perseguida a porrazos por la calle en Pamplona", ha apuntado.

Preguntado por una modificación de la Ley de símbolos, ha respondido afirmativamente. "Hay una ley de símbolos que nos hemos comprometido a respetar mientras exista. No es nuestra ley de símbolos y seguiremos porfiando por que algún día se cambie, porque no estamos de acuerdo con ella y porque creemos que también la ikurriña es una bandera que pertenece a todos y todas las pamplonesas. Por lo tanto, respeto a la ley de símbolos y ese es nuestro compromiso, pero desde luego no es el panorama que nosotros a futuro esperamos que impere. Algún día espero que consigamos cambiar esa ley de símbolos", ha subrayado.

En cuanto a su primera medida, ha respondido que "ahora mismo, los Presupuestos". "Sin presupuestos no hay capacidad de maniobra y una vez tengamos los presupuestos hay varias cosas, todas tienen que ver con la política social, ese plan de vivienda que nos ilusiona muchísimo para la gente joven sobre todo", ha dicho, tras añadir que "el sinhogarismo tiene que ser el primer objetivo ahora mismo".