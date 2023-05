Ayuso confirma que se 'entendería' con Vox si no logra la mayoría absoluta el 28M

Europa Press via Getty Images

Isabel Díaz Ayuso ha despejado las dudas... si es que a estas horas aún quedaba alguna. Hará por 'entenderse' con Vox si el 28-M no le depara la mayoría absoluta que tanto ansía y que las últimas encuestas parecen no darle.

La presidenta madrileña ha explicado en La Ventana de Madrid (Cadena SER) que en ese escenario "habría que ver" si vuelve a sustentarse en Vox para gobernar, como ya hiciera en 2019 y en el adelanto electoral de 2021, en ambas ocasiones con la ultraderecha como apoyo externo a su Ejecutivo.

Preguntada si en el caso de necesitar los votos de Vox se entendería con ellos para sumar frente al bloque de la izquierda, ha respondido con un "claro" que deja 'claras' sus aspiraciones, pese a haber 'roto' con su socio poco antes de la cita electoral.

Fue a finales de marzo de 2023, a apenas dos meses y días de los comicios. Ayuso anunció la ruptura de relaciones con la formación de Rocío Monasterio ante "la deriva" que había tomado, según el relato de la propia presidenta. Es mejor, añadió entonces, "que cada uno siga su camino", una maniobra criticada por toda la oposición y hasta por Vox bajo la acusación de 'electoralista'.

Ahora, la aritmética parlamentaria podría volver a unir a Ayuso con su "ex" (político).

No obstante, la dirigente popular ha defendido hasta en su última entrevista sus ansias de gobernar en solitario, sin "mochilas". "No quisiera tener la coalición con Vox, porque muchos planes que he puesto en marcha, de natalidad, de pleno empleo... demuestran que cuando un gobierno es más pequeño se hacen más ejecutivos".

"Viendo la campaña de Vox ha sido todos los días criticándome, hasta con un autobús de HazteOír llamándome hortera... todo eso pienso que no vendría bien, porque muchas de sus propuestas ni siquiera son competencias de Madrid", ha proseguido en La Ventana de Madrid.

De hecho, Ayuso sueña con evitarse unas compañías bastante incómodas. "Ojalá pueda tener libertad para ser ejecutivos y lanzar temas importantes que ahora por no tener esa mayoría final no se me ha permitido", ha apuntado con contundencia y sabedora de que su sprint final puede traerle o dejarle sin su mayoría absoluta.