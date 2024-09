Ayuso rompe la unidad antes de la cumbre de Feijóo con sus barones

Europa Press via Getty Images

Isabel Díaz Ayuso genera una brecha entre los barones del PP antes de la cumbre de este viernes con Alberto Núñez Feijóo. En vísperas de un encuentro donde se pretende trasladar un mensaje de unidad claro en torno al debate de la financiación autonómica, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido descolgarse haciendo una petición expresa a sus homólogos: que no vayan a las reuniones bilaterales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que llevará a cabo con todos los presidentes autonómicos en Moncloa.

Según Ayuso, la estrategia de Sánchez y de su "cómplice" (la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero) pasa por "comprar" a las comunidades del PP "para dividirnos entre nosotros". “Esa es la estrategia y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos estados”, ha señalado.

Por eso, ha pedido a todos los barones del PP que “si hay una reunión sea para ir todos juntos”, porque ha asegurado que el presidente “va a sobornar uno a uno en la Moncloa”. ""No podemos hablar de terruños. Quieren comprar nuestro futuro juntos y esto no va de dinero, va de España”, añadía en su particular arranque del curso político.

Page, junto a los ministros del PP Mazón, Moreno y López Miras Generalitat Valenciana/EFE

Las palabras de Ayuso chocan con la voluntad expresada en público y en privado por muchos de estos presidentes autonómicos. Es el caso del murciano López Miras, que ya ha dicho estar "deseando" que le convoque Sánchez tras cinco años solicitándolo; o el gallego Rueda, que ha señalado también que se encuentra a la espera de que le llamen desde Moncloa.

Fuentes de los gobiernos de Extremadura, Comunidad Valenciana o Castilla y León, todas del PP, también han manifestado a El HuffPost su intención de acudir a la entrevista con Sánchez. "Si te llama Moncloa, habrá que ir, ¿no? Otra cosa es que Sánchez se piense que sólo vamos a acudir para hablar de financiación", expresa uno de ellos. "Es mi obligación asistir. Tenemos muchos asuntos que tratar. Pero eso sí: los asuntos referidos a la financiación, deberán abordarse en la Conferencia de Presidentes que solicitamos", señala otra de estas fuentes.

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso Getty Images

Ante la enésima crisis generada por Ayuso, Génova ha tenido que salir al paso para precisar que la dirección nacional apoyará las reuniones de sus barones con Sánchez. "Son los presidentes autonómicos los responsables de fijar el nivel de relación institucional que consideren oportuno y Génova ni inducirá ni prohíibirá ninguna reunión", explican algunas voces.

En lo que sí coinciden todos los barones del PP - incluida, Ayuso - es en señalar que el modelo de financiación sólo se podrá pactar entre todos y no individualmente. Fuentes de la dirección insisten en que ya hay un acuerdo en ese sentido, aunque el propio Feijóo también admitió el pasado lunes en una entrevista en Onda Cero que sus líderes autonómicos tienen opiniones diferentes sobre los criterios de dicha financiación autonómica o la condonación de la deuda.

"Lo importante es lo que se acuerde. Esto no es una secta, eso se lo dejamos al Partido Socialista. Yo no soy un caudillo, aquí el único caudillo (que hay) en España es el señor Sánchez, caudillo en su partido", afirmaba el líder del PP. De hecho, los barones ya firmaron hace escasos días un manifiesto en defensa de la solidaridad nacional. “Seremos un bloque” en ese sentido, aseguran.