Gabriel Rufián deja sin palabras a Vox al decir esto sobre los aranceles de Donald Trump 

El portavoz de Esquerra Republicana ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados acerca de la situación en la que se encuentra España tras los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. En ese sentido, ha acusado al diputado del PP, Juan Bravo -cuya declaración anterior contenía la frase "que no nos pase como con la DANA"-, de que "un compañero de Mazón debe tener una buena jeta para decir eso".

Tras las interpelaciones a la bancada popular, le tocaba pasar por caja al diputado de Vox, José María Figaredo. "Ha dicho que los aranceles de Trump son porque la izquierda no cree en su país y por su actitud, entonces ¿el 10% a Milei y el 20% es porque tampoco creen en su país?¿Qué sentido tiene?", ha explicado Rufián al hemiciclo antes de dictar sentencia llamando a la formación de Vox "vendepatrias". "Qué sentido tiene que ustedes sean tan vendepatrias, porque mire que hay que serlo para elegir a Trump antes que a su país", ha remarcado.

Además, el diputado de ERC ha señalado la incoherencia del grupo liderado por Santiago Abascal. "Usted ha negado el hecho de que defendieran la política arancelaria de Trump, pero sí lo hicieron, me ha costado diez segundos encontrar las declaraciones de su líder, diez segundos para desmentirles", ha arremetido Rufián ante Figuerola. "Yo no sé si es que les aprieta mucho la pulserita que llevan siempre y no les riega", ha dicho.

"Ustedes que son tan valientes y están todo el día con la patria, el señor Trump ha dicho que 'todos los países le están llamando y lamiendo el culo' y no les veo ofendidos, me pregunto qué pasaría si esto lo dijese el señor Maduro", ha concluido Gabriel Rufián en una nueva sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados celebrada este miércoles.