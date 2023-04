Baldoví no quiere mojarse, pero acaba deslizando lo que piensa de la actitud de Iglesias

El candidato de Compromis en las próximas elecciones valencianas de mayo, Joan Baldoví, ha hablado en una entrevista concedida al diario El Mundo sobre la plataforma de Sumar y las tensiones que hay entre Yolanda Díaz y Unidas Podemos.

Baldoví, que ha reconocido que su relación con Díaz es "fantástica" y la ha definido como "una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido este país", ha sido preguntado por si cree que puede afectar negativamente la guerra entre ella y Podemos.

"Cuanto más ruido e imagen de división, más se aleja el votante progresista. Nos jugamos demasiado para perdernos en polémicas estériles que solo benefician a la derecha", ha afirmado Baldoví.

Entonces, ha tenido que hablar del rol que está teniendo el exdirigente de la formación morada, Pablo Iglesias. Aunque no ha querido mojarse, sí que ha deslizado que está desencantado con su actitud.

"No me meto, pero mientras unos hacen política amable y pragmática, otros con su actitud no animan al voto. Para intentar llegar a acuerdos, lo mejor que se puede hacer es tratar a los otros con respeto", ha sentenciado el candidato valenciano.