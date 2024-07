Barones del PP se distancian de Feijóo: “No hay que equiparar migración y delincuencia"

Sectores del PP creen que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, se equivoca alineándose con Vox en su duro discurso antimigratorio. En estas últimas semanas, el líder del PP ha intentado hacer de la inmigración un asunto de especial relevancia y ha llegado a relacionarlo en más de una ocasión con la delicuencia.

Así, en plena campaña electoral para las autonómicas catalanas, Feijóo comenzó diciendo que la inmigración ilegal ocupa domicilios. "Le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero [también a] los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no pudiendo entrar en nuestras propiedades. A esos les pido el voto, a todos ellos”, dijo.

Sólo unas semanas después, ya en las europeas, el líder del PP fue a más y puso sobre la mesa su propuesta de que los inmigrantes "que vengan a trabajar" adquieran “un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa”.

En estos últimos días, tal vez a raíz de la ruptura de los gobiernos autonómicos con Vox precisamente con el asunto de la inmigración como causa, Feijóo ha ido a más y dijo sentirse "preocupado" por el posible efecto llamada de migrantes irregulares este verano y que los españoles "tienen derecho a salir a la calle tranquilos".

Estas últimas palabras, pronunciadas en la Junta Directiva Nacional del PP de la pasada semana ante sus barones, no han gustado nada a muchos 'pesos pesados' del partido. Para ellos, según fuentes consultadas por El HuffPost, se está intentando imitar un discurso de Vox que aleja al PP de la centralidad en una cuestión muy sensible.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha sido el primero que públicamente se ha desmarcado de esta estrategia de Feijóo. "No voy a participar en la cacería del inmigrante", dijo la pasada semana en respuesta a Vox en el Parlamento andaluz. “¿Qué quiere, que cada vez que veamos una persona con un color distinto al nuestro o una manera de pensar distinta, una etnia, una raza, pensemos que es un delincuente?, ¿quiere clasificarlos?, ¿qué es lo que quiere hacer con eso?, ¿usted quiere votos?, ¿es capaz de denigrar a personas en nuestro país a cambio de votos?”, preguntaba el líder del PP andaluz al portavoz de Vox, Manuel Gavira.

Este fin de semana, en una entrevista en Artículo 14, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, también reforzaba la postura de su 'colega' en Andalucía. "A mí me parece que no hay que equiparar la inmigración con la delincuencia para nada, pero sí que es cierto que tenemos que trabajar para que no se trafique con seres humanos y ahora mismo se está haciendo", señalaba cuando le preguntaban por las polémicas palabras de Feijóo. "Supongo que el presidente del PP se refería (con esas declaraciones) simplemente a la seguridad y al bienestar de todos", añadía.

Fruto, en todo caso, de esta estrategia, el PP decidió la semana pasada votar en contra la admisión a trámite en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería que regulaba el reparto de migrantes menores no acompañados en el caso de que algunos territorios, como es el caso actual de Canarias, se encontraran desbordados. Su decisión, unida a los votos en contra de Junta, deja en una situación de "inseguridad jurídica" a estos niños y niñas y con un grave problema al gobierno canario, del que el PP forma parte junto a Coalición Canaria.