Borja Sémper opina sobre las palabras que  Milei pronunció en contra de la justicia social ante Ayuso

El portavoz del PP, Borja Sémper, se ha mostrado este lunes a favor de la "justicia social" después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, la tildara de "aberrante" en un acto el pasado viernes junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Milei, que recibió la Medalla Internacional de Madrid en manos de la dirgiente del PP, alertó durante su intervención ante los medios de comunicación de los peligros del socialismo. "No dejen que el socialismo les arruine la vida. Los socialistas creen en un monstruo llamado justicia social", aseguró. De hecho, al respecto, llegó a decir que la "justicia social" es "profundamente injusta y violenta". "A unos les quita y a otros les da. Los impuestos se pagan a punta de pistola”, criticó durante su discurso junto a Ayuso.

Las palabras de Milei generaron un alud de reacciones en redes sociales y críticas a Ayuso por haber permitido al argentino decir esto en la sede de la Comunidad de Madrid. De ahí que este lunes, al portavoz del PP, Borja Sémper, una periodista le haya preguntado si el partido de Feijóo en su conjunto está de acuerdo con esta tesis.

Sémper ha empezado diciendo que no tiene "ni tiempo ni capacidad" para responder a los que dicen los dirigentes políticos de todo el mundo. "El módelo que defiende el PP es un modelo de crecimiento económico, prosperidad y no dejar a nadie atrás. Con la solidaridad de todos podemos responder a los graves problemas sociales", ha dicho.

Además, Sémper ha dicho que el PP cree "en una política razonable, sensata y que trata al adversario como adversario y no como enemigo". "Siento ser poco revolucionario. Pero es que creo que nuestro país necesita estabilidad, moderación, tranquilidad y políticos razonables. Políticos que no insulten a los jueces, a los periodistas o a los empresarios. Y políticos que crean que una sociedad próspera debe ser también solidaria con aquellos que no han tenido suerte en la vida, que les ha ido mal o que merecen la solidaridad de todos. Esta es la posición del PP", ha remarcado.