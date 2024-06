Borja Sémper, sobre cerrar la Fundación Francisco Franco: "Ojo con cercenar la libertad"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido al Gobierno de que extinguir la Fundación Francisco Franco "puede ser muy delicado". "Ojo con cercenar la libertad de los españoles", ha aseverado este viernes, después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciara la víspera el inicio del trámite para acabar con dicha fundación en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

Así, y aunque Sémper ha expresado este viernes su condena al franquismo y ha subrayado la "absoluta lejanía" de su partido con la Fundación Francisco Franco, acto seguido se ha preguntado "qué es lo que plantea el Gobierno, cómo lo plantea en base a qué marco constitucional o legal".

"Bueno, todo es un despropósito también, ¿no? Y si abres este melón pues habrá quienes quieran que este melón tenga otras partes también. Entonces, ojo con estas cosas, ojo con cercenar la libertad de los españoles porque puede ser muy delicado", ha sostenido Sémper, que ha señalado que esta es su opinión personal.

El portavoz ha acusado además al Ejecutivo de lanzar, con esta y otras iniciativas, bombas de humo para desviar la atención de los "graves" debates y problemas de España. "Es un anuncio más que esperamos ver en qué se concreta para posicionarnos", ha añadido, argumentando además que "afortunadamente" los perímetros de la democracia española son "muy anchos", aludiendo a los homenajes a presos de ETA.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado sorprendido por las reticencias del PP a la hora de denunciar el franquismo, en el marco de la posible ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco que su ministerio ha puesto en marcha. Urtasun ha respondido así a las declaraciones del portavoz del PP, Borja Sémper.

Para el ministro de Cultura, esto es "una manera de no responder a la cuestión central, que es si tenemos que atender a las peticiones de las entidades de memoria que nos piden que apliquemos la Ley de Memoria Democrática", ha dicho Urtasun en la emisora RAC1. "A mí me sorprende que al PP le cueste tanto denunciar el franquismo, lo que es una anomalía en Europa, porque la gran mayoría de partidos conservadores europeos tienen raíces antifascistas y tienen claro que no se pacta con la extrema derecha", ha seguido Urtasun.

El portavoz de Sumar ha añadido que "en España tenemos una derecha que parece que cada vez que se tiene que aplicar la Ley de Memoria Democrática o que se debe denunciar el franquismo, tiene dificultades, y que lo quiere mezclar con otros temas están fuera de lugar".

"Hace tiempo que desde el Ministerio de Cultura hemos recibido peticiones por parte de las entidades de memoria para que se iniciara este procedimiento porque esta fundación no cumple con la Ley de Memoria", ha añadido Urtasun. Así pues, desde el Ministerio de Cultura se abre un proceso "que no es automático", que comienza recopilando información sobre la actividad de la Fundación Nacional Francisco Franco, de modo que en última instancia se pueda instar a la justicia a que proceda a su desaparición.