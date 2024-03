Cantabria sale a la calle para protestar por la venta de sus montañas a las energéticas

Cerca de 200 personas se concentran en Santander para denunciar los "daños medioambientales" de los eólicos Los colectivos vecinales denuncian que el Gobierno regional (PP) "vende las montañas de Cantabria" a las multinacionales energéticas SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS) Cerca de 200 personas pertenecientes a grupos vecinales se han concentrado este sábado, a las 12.00 horas en la plaza de Correos de Santander, para denunciar los "daños medioambientales" derivados de la instalación de parques eólicos en Cantabria. Los presentes han llegado de todas las comarcas de la comunidad y han portado pancartas en las que se podían leer lemas como 'Polígonos eólicos no' y 'Protejamos la sierra del Escudo', además de hacer sonar cencerros y entonar canciones protesta contra los eólicos, como "Mi pueblo, mi gente, mi forma de pensar no se arrodillan ante green capital", "El jefe de Iberdrola a los políticos controla" y "No te dejes engañar, estos vienen a robar". Según han indicado los colectivos vecinales en una nota de prensa, un total de seis polígonos están en tramitación avanzada en el sur de Cantabria, como el de El Escudo, Somaloma-Las Quemadas, Cuesta Mayor, Alsa, Campo Alto-La Costana y Bustatur. En ese sentido, han apuntado que todos ellos han recibido ya la autorización de construcción de la Consejería de Industria y que los vecinos han presentado los recursos de alzada correspondientes contra estos parques. Asimismo, han señalado en el comunicado que las empresas siguen buscando nuevas zonas y que ahora centran su mirada en el centro y sur de Cantabria. En concreto, en Campoo, Iguña y Aguayo, además de los Valles Pasiegos y Trasmiera. Por su parte, la representante de los colectivos vecinales, Mónica González, ha señalado en declaraciones a la prensa que se han citado este sábado en Santander para demostrar el "descontento" con el Gobierno regional (PP) porque, a su juicio, "vende las montañas de Cantab

Europa Press