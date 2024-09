El Congreso, a un paso de reconocer a Edmundo Gonzalez como presidente electo de Venezuela con el 'sí' del PNV "por los Derechos Humanos"

El Congreso se abre a reconocer oficialmente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. A falta de la votación definitiva, el apoyo prometido del PNV resulta decisivo para sacar adelante en unos minutos la proposición no de ley (PNL) del PP, a la que también han prometido sumarse Vox, UPN y Coalición Canaria, frente a la negativa del bloque de izquierdas.

El reconocimiento parlamentario no tendría mayor efecto jurídico al llegar en una proposición no de ley, pero supone un posicionamiento claro en favor del candidato de la oposición al chavismo, recién llegado a España tras exiliarse desde su país.

La encargada de defender la PNL popular ha sido Cayetana Álvarez de Toledo. La portavoz popular ha insistido en reclamar una "necesidad democrática" y también un "imperativo estratégico" en el reconocimiento del González, que ganó "con un 67% de los votos como muestran las actas recogidas por el pueblo".

Entre menciones de cariño a los opositores venezolanos presentes en la Cámara, Álvarez de Toledo ha recurrido a la ONU para avalar lo que considera un "robo electoral a mano armada", sobre el que "el Gobierno arrastra los pies", en referencia al supuesto triunfo electoral de Maduro, no reconocido fuera de sus fronteras. "Ahora el señor Sánchez llama héroe a Edmundo González y dice que no le abandonará, pero él es algo más que héroe, es el presidente electo y con él lo que está en juego es la vigencia de un mandato".

En un rápido decálogo de motivos para avalar su reconocimiento, la diputada del PP ha atacado al Ejecutivo y las formaciones de izquierda por "romper el consenso para reconocer el Estado de Palestina pero no para reconocer al presidente de Venezuela, ¿por qué?". Más allá, ha despreciado la enmienda del PSOE al texto del PP por ser "inaceptable" al "convertir al señor Zapatero como un héroe, después de llevar años dando oxígeno a la dictadura".

Hemos conocido actas con un QR y se ve que la oposición, la Plataforma Unitaria, recibió muchos más votos que Maduro. No se preentan las actas porque los resultados confirmarían la victoria de la oposición Aitor Esteban, portavoz del PNV

Frente al texto del PP se han situado el resto de fuerzas, empezando por el PSOE, que anteriormente había planteado una enmienda a la proposición no de ley para que la UE analizase la conveniencia del potencial reconocimiento del Congreso a Edmundo González. Durante la mañana, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, reconocía que "todos podemos tener el convencimiento intimo de que es el ganador, hacen falta las actas", razón por la que han preferido no decantarse en reconocer su victoria.

El PSOE defiende la labor de Sánchez por los venezolanos

Ya en la tribuna de oradores, la encargada de defender la posición del PSOE ha sido Cristina Narbona, la presidenta del partido, para poner en valor el peso del Gobierno de Sánchez en la causa y su influencia en Europa, "donde ningún gobierno ha planteado hasta ahora la conveniencia del reconocimiento de Edmundo González".

"El señor González pidió venir a España y el Gobierno ha hecho todo lo posible para que llegara de inmediato y se le conceda el asilo político. Trabajamos para apoyar a todos los venezolanos que batallan por la democracia y la libertad... Nadie ha hecho tanto como este Gobierno por los venezolanos y vamos a hacer más, como reconocemos en la enmienda", sentenciaba Narbona, entre ataques al PP por querer "engañar".

La postura del PNV: "Sí por los Derechos Humanos"

Conocidas de antemano la práctica totalidad de los votos, quedaba la incógnita del PNV, resuelta durante la mañana. Ya en el turno de tarde, Aitor Esteban ha justificado su 'sí' a la proposición popular como reconocimiento a la 'evidente' victoria de la Plataforma Unitaria de Edmundo y por "los Derechos Humanos" y contra la "represión del régimen".

"Hemos conocido actas con un QR y se ve que la oposición, la Plataforma Unitaria, recibió muchos más votos que Maduro. No se preentan las actas porque los resultados confirmarían la victoria de la oposición. Para que se reconozca la victoria un gobierno debe presentar todas las actas, si no, es que algo tiene que ocultar", ha apuntado el portavoz jeltzale, muy crítico contra el régimen del actual presidente venezolano.

Esteban ha asegurado su 'sí' pese a no compartir la totalidad del postulado del PP "porque el voto no entiende de matices", "por los Derechos Humanos" y porque "la derrota de esta PNL supondría una victoria moral del régimen de Maduro, algo que no se puede consentir", especialmente en un escenario de "represión brutal y violencia inédita del régimen". Sin embargo, el parlamentario del PNV ha querido reconocer el papel del Gobierno "liderando la posición en Europa, sin reconocer la victoria de Maduro", así como el sentido de la enmienda del PSOE, que cree "también va en la buena línea".

La previsible victoria legislativa en España de Edmundo González es la de la oposición a Nicolás Maduro, mes y medio después de unas elecciones que siguen sin certificación internacional. Mientras el régimen de Maduro se autoconcede la victoria sin enseñar las actas públicamente, tanto las candidaturas contrarias como la comunidad internacional niegan su reconocimiento.

Edmundo González llegó este domingo a España, acogido por un Ejecutivo al que ha pedido asilo, tras semanas recluido en la Embajada de Países Bajos en Venezuela. La venida del veterano candidato opositor mantiene enfrentadas a Madrid y Caracas, entre acusaciones mutuas y la negativa del Gobierno español de haber pactado la recepción de Edmundo con el gabinete de Maduro.

El antichavismo, presente en la Cámara

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma (c), y la hija de Edmundo González, Carolina González (i), durante el Pleno del Congreso este martes EFE / Javier Lizon

Parte de la oposición a Maduro ha querido estar presente en una jornada tan relevante para Venezuela. Desde la tribuna de invitados del Congreso, miembros como Leopoldo López, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma o la hija del propio Edmundo, Carolina González, ha vivido un largo día de emociones.

López, que pasó más de un año refugiado en la Embajada española en Caracas antes de trasladarse a España, ha insistido en la 'necesidad' de reconocer la victoria de González, porque "no hacerlo es no reconocer la verdad de un hecho incontrovertible". "Los venezolanos votaron y escogieron a Edmundo González como presidente electo [...] No es una interpretación (...) no estamos hablando de ningún reglamento, estamos hablando de un hecho".

Si algo necesitamos los venezolanos que estamos en esta lucha es precisamente comprensión y respaldo para que se vaya desmontando el entramado dictatorial que encabeza Maduro Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y residente en España

En un tono similar, Antonio Ledezma, ha reconocido que el movimiento antichavista ha hablado con todos los grupos parlamentarios para explicar la situación en el país. Igualmente residente en España, el exregidor de Caracas ha querido destacar la importancia de que "sea el Gobierno de España la cabeza visible en Europa para abanderar la solicitud de reconocimiento de Edmundo".

"Lo que estamos nosotros defendiendo, además de la democracia, además de la libertad, son los Derechos Humanos que están siendo violentados por Maduro" cuyo régimen "está asesinando seres humanos, está deteniendo y torturando a personas que simplemente discrepan de su equivocada manera de gobernar", ha añadido, valorando lo que sería "un respaldo moral, sería un acto de mucha simbología".

"Si algo necesitamos los venezolanos que estamos en esta lucha es precisamente comprensión y respaldo para que se vaya desmontando el entramado dictatorial que encabeza Maduro", ha rematado antes de vivir in situ el debate.