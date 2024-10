Cristina Fallarás: "Me han llegado casi una docena de testimonios sobre Íñigo Errejón"

La periodista Cristina Fallarás, quien ha publicado en una cuenta de Instagram la denuncia anónima de una mujer acusando de violencia machista a "un diputado nacional" y que ha terminado por identificarse con el hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado en una entrevista para el programa La Noche en 24 haber recibido al menos 11 testimonios más de mujeres que narran episodios parecidos a los que este jueves han provocado que el último fundador 'superviviente' de Podemos anunciase, a través de un comunicado, que abandonaba la primera línea de la política española.

"En las últimas 24 horas me ha llegado casi una docena de denuncias, creo que son once", aseguraba Fallarás, quien ha querido aclarar que los mensajes que recibe son testimonios y no denuncias porque estas "buscan un castigo" y lo que "estas mujeres buscan es poner en evidencia una realidad", ha dicho durante la entrevista, en la que ha recordado que en el mensaje publicado en Instagram, no aparece el nombre de Íñigo Errejón.

"Esta mujer da un testimonio que genera mecanismos de identificación", explica Fallarás, y logra que otras se atrevan a contar sus historias al ver que "no son las únicas" víctimas de la violencia machista y el acoso sexual. "Lo que estamos haciendo es una modificación social mucho más profunda que un señalamiento a uno u otro, porque serían tantos", ha añadido antes de indicar que ha recibido relatos que afectan a otros partidos políticos.

Es por eso que Cristina Fallarás se pregunta la razón por la que los partidos políticos no se dotan de un mecanismo para tratar posibles casos de violencia machista. "Todo partido político tendría que tener aprobado un protocolo porque ahora que ha salido el de Íñigo Errejón, yo ya he recibido tres o cuatro mensajes" en los que se implicarían a miembros de otros partidos de izquierda o centro liberal. "Se ha abierto la caja de los truenos", dice.

"Una memoria colectiva sobre violencia machista"

"A mi me llega ese mensaje como me llegan centenares, todos los días, de mujeres que quieren contar algo que les ha sucedido y que no quieren denunciarlo ni en los juzgados ni en la policía. Quizá deberíamos preguntarnos porqué me lo mandan a mi y no se van a aquellos estamentos que deberían responder y que es evidente que no funcionan", decía la periodista, quien ha hecho hincapié en el miedo que todavía tienen muchas mujeres a denunciar a sus acosadores cuando se les ofrece publicar "su relato, no su identidad" en los medios de comunicación, rechazan plenamente esa propuesta.

Sobre la posibilidad de que la denuncia por acoso sexual contra Íñigo Errejón acabe en los tribunales, Cristina Fallarás ha defendido que "este caso es paradigmático" porque no "es muy relevante" si se traduce en una demanda en los juzgados españoles, "lo relevante es que en este momento las mujeres tenemos que buscarnos mecanismos distintos que los tribunales, que los medios de comunicación o que la policía para denunciar, sobre todo, la violencia sexual", ha denunciado la periodista.

Fallarás también ha reclamado la obligación de crear espacios seguros para recoger "una memoria colectiva sobre la violencia machista que no está contada" para que las mujeres puedan compartir sus testimonios sin temer a la revictimización, especialmente, si van a denunciar a "un señor político, a un señor cantante o a un señor todopoderoso".