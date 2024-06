Cuando el PP defendía la "financiación singular para Cataluña"

El PP ha acusado al PSOE de estar tratando de "comprar la investidura" de su candidato a la Generalitat, Salvador Illa, "a cambio" de 15.000 millones de euros para Cataluña, mercadeando voluntades "una vez más" a cambio de "romper el criterio de igualdad de todos los españoles".

"El Partido Socialista está tratando de comprar la investidura de Illa a cambio de 15.000 millones de euros para Cataluña, para los independentistas, a cambio del apoyo a esa investidura. Una vez más vemos al PSOE comprar votos para investiduras a cambio de romper el criterio de igualdad de todos los españoles", indicaba este lunes su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en una entrevista en Telecinco.

Sin embargo, el PP no siempre se ha mostrado en contra de esa financiación singular para Cataluña. De hecho, en una intervención ante empresarios catalanes en 2016 cuando aún era presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo se abrió a plantear un concierto como el vasco para Cataluña. Una cuestión que ahora el PP lo enmarca en la época "pre-procés", antes de "todo lo ocurrido en Cataluña a lo largo de los últimos años".

"No es fácil de explicar de que a Cataluña no se le de un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. Y en eso estoy de acuerdo (...). No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tiene Euskadi y lo tiene Navarra. Ahora bien, es verdad que estas cosas se pueden cambiar y se pueden plantear y se pueden discutir", indicaba Feijóo en 2016 en una intervención en el Cercle d'Economia.

Pero no es el único. También Alicia Sánchez Camacho, histórica líder de los populares en Cataluña y ahora diputada del PP en la Asamblea de Madrid, defendía esta financiación singular utilizando las mismas palabras. En 2012, y en una postura que defendieron a lo largo de 2013 con Rajoy ya en La Moncloa, el PP Catalán pedía y proponía trabajar "para mejorar la financiación singular para Cataluña”