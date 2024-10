"De patriota a patriota: Paren": el director de la Policía para los pies a Vox por relacionar delincuencia e inmigración

Europa Press via Getty Images

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha lanzado una contundente crítica a las afirmaciones del diputado de Vox, Javier Ortega Smith, durante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que se ha celebrado este lunes. El máximo dirigente de la Policía ha pedido al partido de ultraderecha no asociar a migrantes con delitos, después de que Ortega Smith asegurara que existía una "relación directa entre la inmigración ilegal y la delincuencia".

"Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No asocien inmigración y delincuencia, porque no es verdad, se equivocan", indicaba asegurando que son una maniobra "para generar ruido, para generar confusión, para desinformar" que a su vez comprometen la seguridad nacional. Pardo ha calificado esta postura como una "falta de patriotismo" y ha rematado: "Es una mentira como la copa de un pino".

Así, rebatía con datos las tesis de Vox para desmentir esa relación. "El 75% de los delitos que se cometen en España los cometen nacionales españoles", indicaba explicando que en cuanto al resto de los delitos "no los cometen inmigrantes", sino "personas que no tienen el DNI o el pasaporte español, y por lo tanto son extranjeros, que no inmigrantes".