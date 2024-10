Desodorante, pelotas de pádel, hilo dental y un Rólex: así trató el novio de Ayuso de deducirse ante Hacienda

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trató de deducirse gastos privados como si fueran parte de su actividad empresarial en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Según documentos que publica la La SER, González Amador habría intentado justificar compras personales, como pelotas de pádel, hilo dental, desodorante y hasta un saxofón, como gastos deducibles en su empresa, Maxwell Cremona.

Entre las facturas presentadas también se encuentran la reparación de un Porsche Panamera y un reloj Rolex adquirido en Ibiza por 8.000 euros. La Agencia Tributaria, que se reunió hasta 17 veces con González antes de denunciarle por fraude fiscal, identificó estas transacciones como fraudulentas. Se trata de una práctica habitual e irregular mediante la cual se tratan de incluir gastos privados a la hora de facturar ante el erario público para poder deducir el beneficio declarado y pagar, por ende, menos impuestos.

Las facturas presentadas por González no corresponden, según los expertos consultados por La SER en el sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA ya que "no son deducibles porque no están afectos a una actividad económica", lo que llevó a la denuncia por delitos fiscales y falsedad documental.