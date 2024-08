Desokupa, la empresa con tintes neonazis que quiere formar "un ejército para limpiar España"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la organización Desokupa informaban este domingo de que habían firmado un acuerdo de formación en defensa personal para 30.000 agentes de Policía Nacional mediante un curso que impartirá la empresa del ultra Daniel Esteve.

El Ministerio del Interior aclaraba rápidamente que estudia la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación del convenio" entre el sindicato mayoritario de la Policía y la empresa paramilitar.

¿Pero qué es Desokupa? Es una empresa, vinculada a la ultraderecha, que lleva en funcionamiento desde 2016 y dedicada a intermediar con inquilinos para que desalojen o desokupen una vivienda.

Bajo el nombre Conciencia y Respeto 1970 SL y creada por Daniel Esteve, la empresa ha realizado más de 7.000 desalojos a pesar de que su razón social indica que se dedican a “servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria; administración y gestión de fincas rusticas y urbanas; servicios integrales de auxilio en trabajos de metal; construcción; industria; jardinería; mantenimiento”.

Sin embargo, el origen no está en 2016. Ya desde algunos años antes la empresa se anunciaba en la web milanuncios.com anunciándose como una "empresa especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y sin contrato de alquiler". "Métodos legales, en menos de 72 h recuperamos la vivienda, a toda la península. Eficacia en más del 90% de los casos”, indicaban al respecto en anuncios rescatados previos al 2016. Todo, tal y como él ha reconocido, en B y sin pagar un solo impuesto.

¿El método? realizar un control de acceso en la vivienda okupada y cuando la persona que está dentro sale no se les permite entrar. Una forma alegal de 'desokupar' la vivienda y que funciona de forma más rápida a la vía legal, la de la Policía, dado que es necesaria una orden judicial.

Detrás de todo siempre ha estado Daniel Esteve. Una persona dedicada al sector de la seguridad y experto en varias artes marciales y que, según cuenta, lo hace sin usar la violencia y con la dialéctica como única arma.

Pese a lo que cuenta, Esteve era conocido entre la Policía por por su trabajo en el mundo de la noche como segurata, donde recibió numerosas denuncias de personas que aseguraron haber recibido coacciones. En 2008 el Grupo Especial de Intervención de los Mossos d'Esquadra le acusó de detención ilegal, vejaciones, amenazas y asociación ilícita. Más tarde, fundó una empresa de eventos que organizó el torneo de artes marciales mixtas International Fight Championship.

Sin embargo, la expansión de la empresa no se puede entender sin su presencia en medios de comunicación. A pesar de que los datos de okupación bajan año a año, la empresa de Esteve pregona -con la conveniencia de diferentes programas de televisión - el problema de okupación que hay en España. También ha encontrado otra vía de promoción: las redes sociales. Esteve se ha convertido en un influencer de extrema derecha a través de sus actividades en Twitter, Instagram y Youtube así como entrevistas con youtubers como Jordi Wild que acumulan millones de visitas. Además, con motivo de las diferentes elecciones que se han celebrado en los últimos años, su presencia se ha incrementado.

Por ejemplo, el pasado verano, y con motivo de las elecciones generales del 23 de julio, desplegaron una lona en Madrid en la que se podía ver la cara de Daniel Esteve y Pedro Sánchez con el lema "Tú a Marruecos, Desokupa a La Moncloa". “Espero que las urnas echen a estos tíos de por vida (Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición), le demos armas a nuestro ejército y a nuestra policía y se cierren las fronteras de una puta vez, que es lo que tiene que pasar aquí”, pedía ante numerosos medios de comunicación indicando que si no ocurría, tomaría medidas. "Si no, nos veremos en la calle, pero yo no pondré una velita. Si vienes a por mí, yo iré a por ti”, indicaba.

No fue lo único que dijo. "Que me den el Ministerio del Interior [...] Te limpio España en tres días y me sobran dos", expresaba. “Y os digo una cosa, no voy a salir con un palo. Si tengo que morir, moriré en la calle defendiendo mi país y a mi familia. Esto de que luchemos poniendo una velita, una foto o un estado de WhatsApp, conmigo no va (...) A mí esto, aquí, me costará la vida, os lo digo”, expresaba alentando protestas en las calles.

“Que me den el Ministerio del Interior que Bukele a mi lado va a ser papá pitufo”, llegaba a decir hablando del presidente de El Salvador, Najib Bukele, y su polémica política carcelaria contra las bandas organizadas, totalmente contraria a los Derechos Humanos.

Desokupa no solo cuenta con Esteve. Ernesto Navas, conocido como Perro de Presa. Conocido por llevar tatuado en el vientre el nombre de uno de los más altos dirigentes de la Alemania nazi, Rudolph Hess, y una esvástica nazi en el brazo, fue condenado en 2006 por intento de homicidio tras una paliza a tres jóvenes, en la que apuñaló a uno de ellos. Como era menor de edad solo cumplió dos años de libertad vigilada.

Parta fundamental de Desokupa es también Jivko Ivanov. A pesar de que Esteve ha negado que pertenezca al grupo, hay numerosas imágenes de él junto a los miembros de Desokupa. Se trata de un hombre que participó en la guerra de Kosovo y muy cercano a la extrema derecha búlgara y ucraniana. Además, luchó junto a Rusia para conseguir la escisión de la ucraniana península de Crimea en 2014. Reconocido islamófobo y supremacista, es también militante del grupo paramilitar búlgaro Alba Ortodoxa.