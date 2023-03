Una diputada de Vox quiere pillar a Yolanda Díaz y le sale mal

Primera sesión de control tras la moción de censura de Vox de la semana pasada y nuevo encontronazo entre la diputada ultraderechista Inés María Cañizares y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La política de Vox ha preguntado a la ministra y le ha recriminado que "España es líder en Europa en paro con un 12,87% y pobreza con más de 13 millones en riesgo de sufrirla". "Además, la pérdida de calidad de vida se ha coronado con un aumento de los precios de los alimentos del 28% desde el 2019, la presión fiscal se ha visto incrementada en 3,7 puntos y la renta de las familias es de niveles del 2015", ha proseguido.

Cañizares, tras afirmar que "España es el país de la Unión Europea que más empleo se destruyó en la pandemia y que sumó dos trimestres consecutivos perdiendo empleo", le ha preguntado si esto ocurre "a pesar de la reforma laboral o a causa de la reforma laboral.

Díaz ha respondido tajante: "Sus datos, una vez más, son incorrectos".

"¿Por qué no me contesta y me da los correctos?", le ha pedido Cañizares, que ha dado sus datos comenzando porque se han reducido las horas de trabajo en el periodo 2019-2022. "Con su reforma cambiamos el contrato temporal a tiempo completo por el parcial, su venerado fijo discontinuo. Con su cambio normativo destruyen empleo, restan crecimiento y suman deuda pública porque en lugar de invertir solo saben gastar", ha sentenciado.

Entonces ha llegado otra nueva dura contestación de Díaz: "Pensaba que ustedes después del fracaso de la moción de censura que nos presentaron iba a preparar mejor esta sesión de control. Sus datos son falsos".

La ministra ha señalado que "no hay dos trimestres consecutivos en el año anterior de destrucción de empleo" y ha reivindicado que en España hay 20,4 millones de empleados en España y 9,5 millones de mujeres afiliadas a la seguridad social.

"España es ahora mismo líder en la creación de empleo indefinido en Europa. 4 de cada 10 empleos indefinidos son españoles y se crea el doble de empleo que en Francia, cuatro veces más que en Alemania y 13 más que en Italia", ha resumido, diciéndole a Cañizares que escuchara porque "seguro que algo aprenderá.