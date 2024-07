Echenique ve la reacción de "los fachas" ante el anuncio de Nocilla y dice esto: ya lleva 1.000 retuits

El último anuncio de Nocilla ha generado un gran debate en redes sociales al incluir un satisfyer dentro del divertido spot. "Cuando le digas a tu abuelo que eso no es un termómetro, díselo con Nocilla", es el eslogan del anuncio, en el que se puede ver como un actor que hace de abuelo de una adolescente se está poniendo un satisfyer en la frente con cara de desconcierto al creer que es un aparato para medir su temperatura corporal.

La broma, que no parece ir más allá de una ocurrencia publicitaria, ha generado un alud de críticas entre usuarios de X, antes Twitter, habitualmente alineados con los postulados de la ultraderecha.

Tal como recogía este martes El HuffPost, algunas personas consideran un error asociar un producto en teoría dirigido a un público infantil y adolescente con un juguete sexual. "A alguien le pareció una buena idea meter un Satisfyer en un anuncio para niños. Nocilla se ha lucido. Desde hoy mismo mi familia se pasa a Nutella" o "¿Guerra cultural? Cero. ¿Asco de mezclar un satisfyer usado con un bote de nocilla? Un poco. Y, qué carajo, la Nutella sabe mejor", ha sido algunos de los comentarios en negativo.

Incluso, algunos usuarios han promovido un boicot hacia la famosa marca subiendo vídeos en los que se les ve tirar un bote de Nocilla a la basura. Muchos de ellos, por cierto, completamente vacíos.

El exdiputado de Podemos, Pablo Echenique, no ha tenido ninguna duda en valorar la repercusión que esta campaña está teniendo entre los perfiles de ultraderecha. "Me dicen que este anuncio de Nocilla está lesionando gravemente los sentimientos de los fachas. Así que os pido por favor que no lo difundáis", ha escrito este miércoles con ironía en Twitter. Y dicho y hecho: en apenas unas horas ha sumado más de 1.000 retuits y citados. Todo un éxito.

Nocilla es una crema untable de cacao de origen español que pretendía imitar a la italiana Nutella. Fue creada en 1967 por el grupo Starlux y desde 2015 es producido por Idilia Foods.