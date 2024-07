El bloque de la derecha suma casi tres diputados más que el 23-J

Europa Press via Getty Images

El panorama electoral español arroja una foto borrosa, como cuando algo se mueve rápido. Porque no, no es estática la opinión de los ciudadanos, sino que está en pleno cambio. El PSOE (31,2%) recortaría hasta los dos puntos porcentuales -en abril llegó a ser de 5,5- su distancia respecto del PP, que sigue siendo la primera fuerza en estimación de voto para unas generales, según el último barómetro del Instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER. Sin embargo, no hay buenas noticias para el bloque de izquierdas: retrocede Sumar y los partidos de derecha y ultraderecha subirían tres diputados respecto a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con la irrupción de nuevos actores como Alvise Pérez.

El partido de Alberto Núñez Feijóo, indica el sondeo, encadena su tercer mes consecutivo de caída, una vez amortizada la absorción del electorado de Ciudadanos, aunque mantiene una mínima ventaja (dos décimas) sobre sus resultados en las elecciones generales de julio de 2023, mientras que el PSOE cae medio punto respecto a aquellos comicios. Vox es el que más pierde respecto al sondeo anterior, casi tres puntos porcentuales, al irrumpir con fuerza (4,4%) la marca política del agitador ultra Alvise.

Sumar también cumple un trimestre a la baja y se deja 1,3 puntos respecto al último barómetro, lo que lo coloca a solo punto y medio de Se Acabó la Fiesta. Podemos se queda en un 3%.

La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre los pasados 21 y 24 de junio. En esos días, aún no se había firmado el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque PP y PSOE ya habían confirmado que mantenían contactos para ello; Isabel Díaz Ayuso condecoró al ultra Javier Milei, presidente de Argentina; PSOE y Más Madrid solicitaron que se investigara a la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador, por nuevas irregularidades; el juez del caso Koldo, que afecta al asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, rechazó traspasar la investigación a la Fiscalía Europea; otro magistrado acusó al expresidente catalán Carles Puigdemont de traición (delito excluido de la amnistía) y se supo que el Gobierno bajaría el IVA del aceite de oliva al 0% a partir del 1 de julio.

Por bloques, esa foto demoscópica, casi de aniversario de las elecciones del año pasado, muestra que la derecha y la extrema derecha (PP, Vox y Se acabó la Fiesta) sumarían hoy el 48,1% de los votos, es decir, casi tres puntos porcentuales más de lo que reunieron el partido de Feijóo y el de Santiago Abascal en las urnas en julio de 2023.

Mientras, en la izquierda, el PSOE, Sumar y Podemos se quedarían en el 40,1%, es decir, cuatro puntos porcentuales menos de los que aunaron los socialistas y la plataforma de Yolanda Díaz en las últimas generales. Eso supone una ventaja de ocho puntos entre bloques a favor de la derecha y la extrema derecha sin contar con los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez el pasado noviembre.

Según la encuesta, la intención de voto de Junts se sitúa en el 2,1%; la del PNV en el 1,2%; la de ERC, en el 1,1%; la del BNG en el 1%; la de EH Bildu en el 0,7% y la de CC en el 0,2%. Todas estas formaciones sumarían hoy un 6,3% en intención de voto, es decir un punto menos de lo que obtuvieron en julio del año pasado.

En cuanto a las transferencias, el PP retiene al 87% de sus apoyos en julio de 2023; cede el 6,3% a Vox, con quien gobierna en cinco comunidades autónomas, y casi un 3% a la nueva marca política de Se Acabó la Fiesta, que debutó en las europeas con 800.000 votos. El PSOE conserva hoy al 82,3% de sus votantes de las últimas generales, lo que supone 6,3 puntos porcentuales más que en el barómetro anterior, aunque todavía cede cerca del 4% de sus papeletas a los populares.

En el electorado de Vox, que tenía al votante más fiel, el sondeo muestra un terremoto: casi el 12% de sus votantes de julio se decantarían ahora por el partido de Alvise y otro 4,2%, por el PP. Sumar sigue acusando su complicada situación interna, tras la ruptura con Podemos y la renuncia de Yolanda Díaz al liderazgo de la plataforma: solo la mitad de sus votantes en 2023 escogerían hoy su papeleta: el 27,3% prefiere a Podemos; cerca de un 10% al PSOE y otro 5,5% está indeciso.