El BNG no facilitará un gobierno de la derecha pero tampoco dará un “cheque en blanco” a Sánchez

El diputado electo del BNG, Néstor Rego, ha asegurado este miércoles que su voto en ningún caso servirá para facilitar un Gobierno “de la derecha”, pero tampoco será “un cheque en blanco” para el PSOE a quien le exige “compromisos” con Galicia; y ha añadido que su partido buscará evitar que el PP tenga "el control de la Mesa" del Congreso.

El único representante con el que cuentan los nacionalistas gallegos en el Congreso ha subrayado que su voto tiene que servir para que el próximo Gobierno asuma las necesidades de Galicia como “compromisos” y así lo reclamará en la negociación para la investidura.

El BNG elaborará un documento con las líneas fundamentales que debe adquirir el PSOE si quiere el respaldo de los nacionalistas gallegos y, ha incidido Rego, “esta va a ser la coherencia en las próximas semanas”.

Exigirán “compromisos firmes” después de que en la pasada legislatura, ha lamentado, el Gobierno de coalición dejase sin cumplir algunos de los acuerdos entre el PSOE y el BNG.

“Que quede claro que no damos un cheque en blanco a nadie, no lo hicimos nunca ni lo vamos a hacer. Los intereses de nuestro país tienen que ser asumidos como compromiso”, ha insistido Rego.

De este modo, el BNG buscará “activar la agenda gallega” a través de cuatro líneas fundamentales que se basan en “compensar el déficit histórico en inversiones”, el impulso de las políticas sociales, la puesta en marcha de una acción de emergencia para luchar contra la crisis industrial y la activación de una política medioambiental que evite que la comunidad sea utilizada únicamente para detraer recursos.

Rego ha incidido en que los partidos que deseen conformar Gobierno deberán atender estas peticiones puesto que los resultados del 23 de julio hacen que “emerja con relevancia el papel de las fuerzas nacionalistas, soberanistas e independentistas”,

A juicio del dirigente nacionalista, en las Cortes Generales tendrá “mayor presencia la cuestión nacional” y “la necesidad de un reconocimiento, no solo formal, del reconocimiento real del carácter plurinacional del Estado español”.

En este momento, ha remarcado, “Galicia no puede estar al margen de ese proceso” porque no puede darse un escenario en el que las prioridades de Euskadi y Cataluña estén presentes y las de Galicia no.

Finalmente y de cara a las próximas votaciones en la Cámara Baja, el nacionalista gallego ha apuntado que su voto también buscará evitar que el PP pueda tener “el control de la Mesa” del Congreso.