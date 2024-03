El 'caso Koldo' noquea al PSOE y al Gobierno: “Es un desgarro tremendo”

Otra semana negra para el principal partido del Gobierno. “Desgarradora”, en opinión de no pocos diputados socialistas, a los que aún les cuesta asimilar que José Luis Ábalos ya tenga hueco en el grupo mixto. La sensación de que puede ocurrir cualquier cosa y que la legislatura está en el aire se expande por las estructuras territoriales pese a la contundencia con la que Pedro Sánchez asegura que no habrá elecciones generales hasta 2027. “¿Qué más nos puede pasar?”, se lamentaba un alto cargo, después de conocer la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa a Carles Puigdemont por terrorismo, en plenas negociaciones con Junts.

Desde el duro revés de las urnas en Galicia, el PSOE va cuesta abajo, y aparentemente sin frenos. El caso de Koldo García es el mayor elemento de desestabilización interna. Muchos dirigentes aún están digiriendo las consecuencias de una trama de la que, día a día, se conocen nuevos detalles, copando las portadas de los medios de comunicación. “Es un desgarro tremendo. Internamente, puede que sea uno de los momentos más duros desde las primarias”, expone un parlamentario, en conversación informal con El HuffPost.

El choque de trenes entre el aparato y Ábalos ha sido tal que ha dejado al PSOE en estado de shock. Cuando Ferraz le da el ya famoso ultimátum de 24 horas, el lunes pasado, la mayoría de cargos consultados auguraba que “José Luis” haría “lo mejor para la siglas”. Esto es, dar un paso atrás, no hacer más daño político a Sánchez. Pero ocurrió todo lo contrario. Se definió inocente, se negó a dejar el acta de diputado -ahora, su escaño está tras los de Bildu- y empezó un tour televisiones y radios para desesperación del equipo de Sánchez.

En Todo es Mentira, de Cuatro, Ábalos no pudo contener las lágrimas: “Me da pena por los compañeros, todo lo demás me da igual. Ya no es mi grupo parlamentario, qué pena (…) Me da pena dejarlos yo. Me duele perder la identidad”. Según añadió, muchos de esos cargos le trasladan en privado que están con él. En público, silencio. Más al contrario, quienes estos días han atendido a los periodistas han marcado todas las distancias. “Ya no está en el PSOE”, zanjan los portavoces oficiales del jefe del Ejecutivo.

Para tranquilidad de la dirección, Ábalos ha trasladado que votará en línea con el PSOE en el Congreso y que “no hay manta” de la que tirar. Pero la tormenta no amaina, y ya son dos semanas seguidas de malas noticias para Sánchez. Además de Ábalos, la que ahora también está en una situación muy delicada es Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado. Según El Mundo, en su etapa como presidenta de Baleares, Armengol avaló la trama pese a saber que las mascarillas eran ‘fake’. El PP ya ha pedido formalmente su dimisión: “No puede estar bajo sospecha y debe irse para preservar el decoro de la institución que preside”.

Pedro Sánchez, este jueves en la Moncloa Europa Press via Getty Images

En Moncloa no niegan que los días están siendo difíciles pero se reafirman en que hay mucho tiempo para enderezar el rumbo. “Estamos al inicio de la legislatura, que va a durar”, aseguran las fuentes consultadas. “Calma”. Hasta la decisión del Supremo, apuntando al fugado Puigdemont por terrorismo, en el Ejecutivo aseguraban que las negociaciones con Junts iban bien, a fin de lograr a la segunda la aprobación de la ley de amnistía. El próximo jueves 7 de marzo expira el plazo para acordar el dictamen de la comisión de Justicia aunque las partes no descartan solicitar una nueva prórroga si la cosa se tuerce. Según El País, finalmente no se tocará la ley de enjuiciamiento criminal y se trabaja en otras opciones.

La aprobación de la ley de amnistía es decisiva para que la maquinaria gubernamental se ponga a funcionar, tal y como avanzó este periódico hace días. Salvada esa votación clave, llegará el momento de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en estos momentos prorrogados. Destacadas voces del PSOE claman porque llegue ese momento y el Consejo de Ministros “se ponga a funcionar a pleno rendimiento”. “Nuestros votantes tienen que testar las razones por las que somos buenos para la sociedad. Tenemos que seguir con nuestra agenda social”, destaca este sector del partido. Sumar es también de esta tesis.

Sánchez replica a Feijóo tras estallar el 'caso Koldo' EFE

Pese a que Sánchez asegura que la legislatura será larga, el PP ve al Gobierno “en descomposición”. “La trama afecta incluso a su mujer, Begoña Gómez”, aseguran, acogiéndose a las últimas informaciones de El Confidencial. Génova ha creado un comité de seguimiento sobre el caso Koldo y sus derivadas y rechaza que Miguel Tellado ni nadie de la dirección se haya reunido con el que fuera mano derecha de Ábalos. “En circunstancias normales, esto haría caer al Gobierno”, resumen al más alto nivel. “Usted lo sabía y lo tapó”, le dijo Alberto Núñez Feijóo a Sánchez el miércoles, en una durísima sesión de control al Gobierno.

Preparados para “cualquier escenario”, los populares continúan en su estrategia de absorber al votante de Vox. Los de Santiago Abascal no entraron en el parlamento gallego y el objetivo de Génova es que salgan del vasco y vean reducida su presencia en el europeo. Un “efecto abanico” que suponga la unión de todo el voto de centroderecha en torno al PP, explican las fuentes consultadas. “No habrá Abascal en el Gobierno” . Los barones más cautos piden no lanzar las campanas al vuelo: “Sánchez no tiene otra opción que resistir. Estando en Moncloa, tú decides, incluso sin Presupuestos. Unas generales ahora serían un suicidio, y él lo sabe”.