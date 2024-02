Ábalos será leal al PSOE: "No hay ninguna manta de la que tirar"

José Luis Ábalos será fiel al PSOE pese a su expulsión y 'exilio' al grupo mixto del Congreso de los Diputados tras destaparse la trama de presunta corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia, que provocó la semana pasada la detención de su exasesor Koldo García, así como de diferentes empresarios que hicieron negocios con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuando Ábalos dirigía dicha cartera.

El dirigente ha garantizado este miércoles que votará lo mismo que vote el Gobierno en todas las sesiones en la Cámara Baja, incluida la amnistía, por lo que la ajustada mayoría progresista que sustenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez no sufrirá por la baja de Ábalos.

Igualmente, el exsecretario de organización del PSOE ha negado que vaya a vengarse de su expulsión del partido aireando los supuestos "trapos sucios". "Yo es que oigo tantas cosas y buena parte de fantasía.. Yo no tengo ninguna manta. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme", ha asegurado Ábalos en una de las dos entrevistas radiofónicas que ha protagonizado esta mañana después de anunciar que se negaba a entregar su acta de diputado, tal como le exigió su partido.

Tampoco teme que Koldo García, que ejerció de asesor, chófer y hombre para todo del ministro, pueda decir ante el juez algo que pueda perjudicarle. "Yo me he portado bien con la gente. Yo quiero pensar que no", ha dicho a Carlos Alsina en Onda Cero entre algún titubeo.

La salida de Ábalos, hombre de confianza de Sánchez en estos últimos diez años, ha sido una decisión de difícil digestión en Ferraz. Incluso, el propio Ábalos ha admitido que el presidente del Gobierno no era partidario de apartarle en un primer momento. "Me había llegado algún comentario de que el presidente no veía razón en que me fuera. Pero luego se produce un cambio de opinión no sé cuando. Pudo haber influido la presión, el sensacionalismo, los titulares...", señalaba.

Cabe recordar que Ábalos, además de ministro durante tres años y secretario de organización, empezó su carrera política a los 23 años dentro del PSOE como jefe de gabinete del delgado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. En 1995 ya se convirtió en secretario general del PSOE en Valencia y cinco años después en toda la Comunidad Valenciana. La relación de estrecha amistad con Sánchez ha sido tal que Ábalos fue el encargado de presentar la moción de censura en junio de 2018 contra Rajoy que llevaría a Sánchez hasta la Moncloa, así como el urdidor de las negociaciones con Podemos que forjaron el primer gobierno de coalición en democracia.

En 2021, para sorpresa de todos, Sánchez prescindió de él como ministro en una remodelación de Gobierno que ahora utiliza el PP para exponer que Sánchez ya conocía la trama que ahora se está investigando. "Lo sabía y lo tapó", le ha dicho este miércoles Feijóo al líder socialista durante la sesión de control al Gobierno.

Según Prensa Ibérica, en la conversación telefónica que ambos mantuvieron por entonces, Sánchez admitió que había un motivo para su destitución, aunque no se lo quiso decir. Pese a todo, Ábalos volvió a formar parte de las listas del 23-J y se ha mantenido como diputado en esta legislatura.

En el Gobierno no hay miedo a que su exsecretario de organización pueda desvelar informaciones comprometedoras para miembros del Ejecutivo o del partido, y atribuyen las intervenciones públicas y entrevistas de los últimos días a un intento de defenderse.

No obstante, varios diputados socialistas señalan a Europa Press que su decisión de conservar el acta de diputado persigue defenderse ante una hipotética investigación y conservar su estatus de aforado. Esta ventaja solo conlleva que si se abriese una causa judicial estaría en manos del Tribunal Supremo y no de un juzgado ordinario.