El lapsus de Esperanza Aguirre al hablar de una sucesión en el PP: "Quien diga Ayuso"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sufrido un divertido lapsus este martes en Todo es Mentira cuando era preguntada por quién sucedería al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si dejara el cargo.

"Vicepresidente, ¿quién? Ayuso, Moreno Bonilla...", preguntaba Risto Mejide después de que Aguirre asegurara que Feijóo no tiene comprometido su puesto y el presentador le proponía a un barón de 'numero dos'.

"En el PP no hay vicepresidente. No te voy a contar quién está en la carrera, yo que sé... El que diga Ayuso", respondía Aguirre mientras se hacía el silencio en el plató tras las palabras de Esperanza Aguirre.

Tras las palabras de Aguirre, todo el mundo comenzaba a reírse debido al lapsus que había cometido Esperanza Aguirre a la par que todo el plató empezaba a aplaudir. "Que no, que no, el que diga Feijóo", indicaba Aguirre entre risas y un pequeño ataque de tos por la carcajada. "Que me voy a ahogar", indicaba mientras el programa resaltaba que había sido "el subsconsciente", que es responsable "del 99% de las decisiones que tomamos".