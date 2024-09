El PP se enreda con el nombramiento de Ribera: “No hay que hacer oposición de todo”

El PP vuelve a caer en contradicciones en su estrategia de confrontación con el Gobierno; esta vez, a la hora de valorar la nominación de la todavía hoy vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, como 'número dos' de facto en Bruselas después de que Ursula Von der Leyen la designara este martes para el cargo de vicepresidenta de Competencia y Transición Verde de la Comisión Europea (CE). Será la cartera de mayor peso que nunca ha tenido un español en Bruselas, siempre que el Parlamento Europeo acabe aprobando la composición del colegio de comisarios presentada.

Tras el anuncio, fuentes de Moncloa se apresuraron a destacar que Von der Leyen, del Partido Popular Europeo, había entregado a la socialista española "la cartera más relevante de la nueva Comisión" y que el PP de Feijóo había "fracasado" en su intento de relegarla "a una cartera descafeinada sin Clima ni Energía".

"Tu determinación y liderazgo en el Gobierno de España se han convertido en un ejemplo para todos, y ahora podrás defender esos mismos valores desde el corazón de Europa", escribió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un tuit. "Nunca España había tenido una representación a tan alto nivel en Europa", expresó también desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

La digestión de dicho nombramiento no ha sido fácil para el PP. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, fue el primero en salir para decir que Ribera será una "mala" comisaria europea. "Ningún miembro del Gobierno de Sánchez nos parece aceptable para asumir una cartera de este tipo y el de Ribera menos", indicó el dirigente gallego, para después decir que, pese a todo, no bloquearían su nombramiento. "No haremos lo que hizo el PSOE con Arias Cañete", afirmó, en alusión al caso de 2014 en que los diputados socialistas votaron en contra de la idoneidad del exministro del PP para la comisaría de Medio Ambiente y Clima.

Sin embargo, minutos después, Génova salía a desautorizar a su portavoz en el Congreso para asegurar que la delegación del Partido Popular en la Eurocámara votará en contra de la elección de Teresa Ribera como comisaria europea. "Ha sido un error de comunicación", se disculpaba Tellado.

Efectivamente, la nominación de Von der Leyen no significa que Ribera ya sea Vicepresidenta de la Comisión. Una vez presentadas las propuestas, la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) debe revisar que no existan casos de incompatibilidad o conflictos de intereses con el cargo que van a representar. En el caso de la ministra española, según el PP, la Comisión se encargará de definir "si existe conflicto de intereses por el nombramiento de su marido como consejero de la CNMV". Tras ello, Ribera tendrá que obtener el respaldo de al menos dos tercios de la Comisión Parlamentaria. En el supuesto de no obtenerla, se propondría una auditoría adicional y una votación para valorar su idoneidad como candidata.

En todo caso, según fuentes de Génova, el PP dice que Ribera "será una comisaria sin competencias legislativas" y que tendrá que trabajar mano a mano co comisarios como los de Pesca y Agricultura o de Clima, que pertenecen al PP europeo. "Tendrá que decidir qué camino quiere para Europa: si la agenda de Sánchez o el programa de Von der Leyen", aseguran.

Sin embargo, no todo el mundo dentro del PP considera acertado intentar boicotear el nombramiento de Teresa Ribera en Bruselas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se apresuró a felicitar públicamente a la dirigente socialista a través de un mensaje en la red social X y otros barones, ya de forma privada, aseguran que la llamarán y que han de buscar acuerdos. “No hay que hacer oposición de todo”, señala a El HuffPost un destacado dirigente ante la permanente ofensiva del PP.

Estas discrepancias con respecto a Ribera se suceden después de que algunos presidentes autonómicos del PP, como es el caso del valenciano Carlos Mazón, aseguraran estar dispuestos a dialogar con Pedro Sánchez sobre financiación autonómica pese a haberse comprometido ante Feijóo a no hacerlo en sus reuniones bilaterales en Moncloa que arrancarán este próximo viernes. Encuentros que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió a sus homólogos que no se llevaran a cabo para no ser "engañados" por el presidente del Gobierno. Una petición que cayó en saco roto, puesto que todos están dispuestos a acudir a la cita.