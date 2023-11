El PP veta a dos expresidentes madrileños al acto del aniversario del Estatuto madrileño

David Canales/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

El próximo 1 de diciembre, la Asamblea de Madrid se vestirá de gala para conmemorar una importante efeméride. El 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, y tal y como ha adelantado El País, habrá dos importantes ausencias políticas en dicha puesta de largo. De la talla de dos expresidentes madrileños.

En este sentido, y según el mencionado medio, el PP de Madrid ha vetado a dicho acto a quienes llevaron las riendas del Ejecutivo madrileño, tal y como se desprende de la decisión del presidente del Parlamento madrileño, Enrique Ossorio, sobre los asistentes al aniversario y que deja fuera a dos figuras muy concretas. Cabe recordar que desde la Transición solo ha habido un presidente autonómico de una formación distinta a la del PP, el socialista Joaquín Leguina. Y esta medida no le afecta.

Los dos expresidentes madrileños que no podrán intervenir proceden de las filas populares. Se trata de Ignacio González, relevo de Esperanza Aguirre tras su dimisión, y Ángel Garrido, el sucesor de Cristina Cifuentes tras su salida de la política al trascender un vídeo en el que habría sustraído una crema de un supermercado. El motivo de que se queden fuera de la cita es que solo podrán intervenir los "presidentes electos", es decir, aquellos que encabezaron una lista electoral y se convirtieron así en mandatarios.

El 'email' de Garrido: "Creo haber servido con absoluta entrega y honor"

Según apunta El País, tras tener acceso a un email del propio Garrido remitido a la Mesa de la Asamblea, habría pesado en la decisión el complicado horizonte judicial que atraviese Ignacio González, por su presunta implicación en el 'caso Lezo', aún en tribunales. "He sido informado por parte de la Presidencia de la Asamblea de que la Mesa ha tomado la decisión de no incluir mi intervención en el pleno", comienza la misiva, subrayando que "bajo el argumento de no ser presidente electo".

"Según se me transmite, parece ser que la razón de mi insólita exclusión se encuentra en la búsqueda de una solución ‘discreta’ que evitase la intervención de un expresidente [González, aunque tampoco lo hará Pedro Rollán], cuya situación procesal haría incómoda en este momento su participación en la Asamblea", desarrolla Garrido en la carta.

Y sentencia: "Entiendo que esto es algo que debe solucionar la Mesa de la forma que considere más oportuna, pero no eligiendo una fórmula que, sin argumento legal, normativo o institucional alguno, socava mi dignidad como expresidente de la Comunidad de Madrid, a la que creo haber servido con absoluta entrega y honor, simplemente porque así se esquiva el problema".