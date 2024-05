La ausencia de Feijóo y las críticas a Sánchez eclipan el acto del 2 de mayo en Madrid

Ayuso (c), acompañada por Victor Ángel Torres, Francisco Martín Aguirre, José Luis Martínez Almeida y Enrique Ossorio

Los protagonistas del acto institucional del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid han sido los ausentes. Por un lado, Pedro Sánchez, a quien el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado de "señor bulo". Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo, quien ha declinado su asistencia pese a no tener ningún otro compromiso según la agenda facilitada por Génova. El presidente del PP llegó a lo más alto de la cúspide del PP el 2 de abril de 2022 y en los dos últimos años ha asistido a la Puerta del Sol a conmemorar el Día de la Comunidad de Madrid en compañía de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este año, sin embargo, no ha sido así.

El equipo de la presidenta madrileña ha querido quitar importancia a la sonada ausencia de Feijóo. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que Sol y Génova "llevan estos dos años trabajando codo con codo" y que su ausencia no es un tema relevante. "Entiendo que la mayor parte de la Dirección Nacional se encuentra en la campaña de las elecciones catalanas. No lo sé, de verdad que no es un tema que le haya prestado la mínima atención", ha trasladado.

Sin embargo, Feijóo no tiene acto previsto para este jueves en la campaña catalana. Tampoco Cuca Gamarra, que ha estado este mediodía en Santo Domingo de La Calzada (La Rioja) para reivindicar la ejecución de las obras de la A-12. La máxima representación de Génova en los actos del 2 de mayo han sido la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, y la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez.

Feijóo, eso sí, ha publicado en sus redes sociales un mensaje de felicitación a todos los madrileños por la festividad de su región. "Hoy conmemoramos la historia de la Comunidad de Madrid. El orgullo y la unidad seguirán siendo el motor de progreso y bienestar de esta región. Felicidades a todos los madrileños", ha escrito en un tuit.

Pese a la ausencia de Feijóo, no han faltado las críticas a Pedro Sánchez después de amagar con su dimisión y de pedir una "regeneración democrática" contra los bulos en la prensa y un "juego limpio" en la política. Martínez-Almeida ha tachado al presidente de "señor bulo" y le ha asegurado que los madrileños estarán frente a su "proyecto de división, de odio, de confrontación, de frustración, de fango y de barro".

"Que no cuenten ni con Madrid ni con los madrileños para continuar ese proyecto de división, ese proyecto de ruptura y un proyecto de muros", ha lanzado el regidor en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar el acto institucional.

"Este es un día para decirle también a Pedro Sánchez que él no va a ser el que marque la historia de España, ni va a ser el que nos marque nuestro futuro, que desde Madrid ni nos resignamos, ni nos rendimos, ni pedimos perdón, ni nos callamos", ha advertido el alcalde de la capital.

Díaz Ayuso, durante el acto del 2-M EFE

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, no ha hecho menciones directas al presidente del Gobierno en su discurso, aunque sí ha reivindicado un Madrid que "resuena" y recuerda que España nunca permaneció "sumisa y sometida".

"Antes, durante y después de aquel mayo de 1808, lo que pasa en Madrid resuena en toda España, es nuestro orgullo y nuestra responsabilidad. Por eso trabajamos cada día por ser dignos de aquel testigo que hoy tenemos en nuestras manos, y por dejarles a nuestros herederos un Madrid y una España tan valientes y amantes de la libertad como los de aquellos héroes que aún nos siguen inspirando", ha defendido durante su intervención en la Real Casa de Correos, ante 650 invitados.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y único representante del Gobierno en el acto de este jueves, Ángel Victor Torres, ha querido potenciar el mensaje de conciliación propugnado por Sánchez y ha tendido "la mano" a Ayuso para "caminar juntos en la cogobernanza, la convivencia y la regeneración".

"Quiero tender la mano a la Comunidad y a cualquier gobierno para caminar juntos", ha asegurado el ministro, quien ha afirmado que es "una buena oportunidad" para poner "sobre la mesa" el interés general y así hablar "mucho más" de vivienda, empleo, sanidad y oportunidades para la población joven.

Además, ha remarcado que tanto él como el delegado han aceptado "gustosamente" la invitación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la celebración de este acto, después de la polémica del pasado año por la asistencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sin invitación formal.