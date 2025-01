El PP votará a favor de las pensiones y refuta todo lo defendido hasta la fecha: "Demasiado volantazo"

Las comparaciones son odiosas. Frente a un Pedro Sánchez que modificó los planes de la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para comparecer él mismo y anunciar el nuevo decreto para la supervivencia del escudo social, el Partido Popular ha optado por una estrategia de casi ocultación. Esta tarde, a un minuto de las 14.00 horas, publicaba un hilo en la red social X desvelando en el cuarto de los mensajes que votarían “sí” al nuevo articulado, una decisión que refuta en la práctica las premisas que han defendido durante toda esta última semana para excusar su negativa.

Acaso la más polémica es la que tiene que ver con el palacete ubicado en el número 11 de la Avenue Marceau, en París. El edificio, sede del Instituto Cervantes, es en realidad propiedad del PNV, a quien se lo arrebataron los nazis para entregarlo al franquismo. Entre el conjunto de medidas que contenía el ómnibus, una de ellas era la restitución del inmueble a su legítimo dueño. El PP elevó el asunto al máximo nivel para justificar su voto en contra. El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, llamó “aprovechategui” y “miserable” a la formación vasca, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este mismo martes que “al señor Sánchez le importa más mantener su regalo en París a uno de sus socios que la subida de las pensiones”.

De manera insólita, el argumento del edificio en París ha quedado en nada en apenas unas horas. El nuevo texto, que apoyará el PP, también recoge la restitución de la propiedad, pero en Génova ya no parece tan descabellado. La decisión ha cogido por sorpresa a algunos sectores del partido. “Es demasiado volantazo, no es coherente”, apuntan fuentes de la formación a El HuffPost. Sin embargo, la opinión de los barones, los líderes regionales del PP, era otra. Durante toda la mañana estuvieron presionando a Feijóo para que no volviera a votar en contra en el Congreso, ante el temor de que pudieran perder apoyos entre los pensionistas. Es mejor un giro inaudito que asegurar el enroque. Pero no todos lo ven igual. Algunos miembros del PP creen que esta decisión deja todo el espacio de la oposición a Vox, sorprendidos además con la forma en la que se ha hecho el anuncio. “Nadie se quiso comer el sapo”, dicen. Lo único que ha dicho Feijóo, también a través de redes sociales, es: “Quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal”.

Con lo de Vox no estaban tan desencaminados. La formación de ultraderecha no tardó en reaccionar a la noticia. “El PP va a votar a favor de apuntalar a Sánchez en el poder y de que los españoles paguen con sus impuestos el alquiler de los okupas además de entregar el palacete de 15 millones de euros al PNV. No son oposición”, publicó el partido de Santiago Abascal en redes sociales. Lo hizo además con unos argumentos calcados a los que el Partido Popular ha usado durante todos estos días.

Desde el Gobierno también han aprovechado el molinete para atizar al PP. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tildado de “ridícula” la posición del PP. “Ahora que ven que la votación puede salir, votan que sí, pero cuando veían que no podía salir, daban igual 20 millones de españoles y estaban dispuestos a votar en contra solo para que el Gobierno perdiera una votación”, ha dicho en declaraciones recogidas por EFE, asombrado con que “lo que antes era un problema, ahora ya no”. Por su parte, la ministra de Trabajo también se ha referido al asunto durante la comparecencia en la que se anunciaba el acuerdo con los sindicatos para subir el SMI. “¿Qué ha cambiado desde la semana pasada hasta hoy? Estamos ante las mismas medidas. ¿Por qué hoy el Partido Popular acaba de anunciar que ahora sí va a votar a favor? La política es demasiado seria y creo que el Partido Popular que encabeza el señor Feijóo ha quedado retratado. [...] No solamente no hacen una oposición útil al país, sino que vemos cómo conciben la política”, ha señalado Díaz.

Con el acuerdo alcanzado con Junts y ahora con la decisión del PP, el nuevo decreto ómnibus, que entre otras cosas garantiza la subida de las pensiones y las ayudas al transporte y a los afectados por la DANA, saldrá adelante en el Congreso con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios excepto uno, Vox. Esta mañana, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya recogía el nuevo decreto con todas las medidas del escudo social. Tras decaer la anterior norma, estarán de nuevo en vigor desde este jueves 30 de enero, excepto las relacionadas con las pensiones y bases mínimas y máximas de cotización a la Seguridad Social, que se recuperarán con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Y sí, también la devolución del palacete parisino al PNV.