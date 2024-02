El presidente del CGPJ desliza su posible salida si fracasa la negociación entre PP y PSOE

Nuevo severo toque de atención desde un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que este miércoles cumple 1.899 días en funciones, ante el bloqueo del Partido Popular para su renovación. Esta vez en boca de su presidente, Vicente Guilarte, quien en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum ha deslizado que el fracaso de las nuevas negociaciones que transcurren entre populares y socialistas con la mediación de la Comisión Europea, podría saldarse con su marcha.

Guilarte no se ha quedado ahí y también ha dado un toque de atención a PP y PSOE, sobre los nombres que salgan de las negociaciones que capitanean el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el popular Esteban González Pons. Ha advertido que "sería gravísimo" que el futuro Consejo estuviese integrado por "militantes" o "activistas" que actuasen en un "intercambio de cromos".

No se trata de una declaración a la ligera, puesto que le mensaje llega tras la falta de avance en la última cita entre Bolaños, Pons y el comisario de Justicia encargado de mediar, Didyer Reynders. También, en un acto en el que entre el público se encontraban distitnos representantes de la judicatura, pero también el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, el propio González Pons.

PSOE y PP avanzan "lentos" pero sin acuerdo y fijan una tercera reunión junto a la UE para renovar el CGPJ González Pons asegura que "el problema está donde siempre", en la opción elegida para nombrar nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces. El PSOE insiste en que su postura "es la misma que la de la Comisión".

Si no hay "desenlace feliz"... "hay personas más competentes"

En este sentido, el presidente del órgano de poder de los jueces ha indicado que no espera estar "mucho tiempo" en el cargo, en alusión a que si se produce la renovación deberá dejar la presidencia del CGPJ. Aunque se ha mostrado optimista de cara a que se llegue a un acuerdo, un "desenlace feliz", Guilarte no ha ocultado que si persiste el bloqueo "hay personas más competentes" para estar al frente del CGPJ.

"No me gusta ser juguete de algo que no controlo", ha subrayado, si bien ha valorado que "creo que he cumplido mi papel" en lo referente a "pacificar" de cara a que se logre un pacto entre PP y PSOE. Con todo, también ha dejado otra clave de cara a las negociaciones que transcurren en Bruselas.

La hoja de ruta por la que apuestan desde la Comisión Europea es la de primero renovar el CGPJ pero alcanzando también un acuerdo que permita cambiar el sistema de elección de los jueces, la gran exigencia del Partido Popular. Así, Guilarte se ha pronunciado sobre el modelo actual, indicando que "ha entrado en crisis" y que sería necesario encontrar una "fórmula para evitar los problemas detectados".