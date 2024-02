Preguntan a Albert Pla si ve normal lo del PP con el CGPJ y deja una respuesta que escocerá a más de uno

El músico Albert Pla se ha caracterizado siempre por ser un artista que da su sincera opinión sobre cualquier tema de actualidad, incluidas polémicas como las críticas contra la actriz Itziar Ituño.

Pero, en una entrevista en el programa de 3Cat Col·lapse, el artista no ha dudado en dejar clara su opinión sobre las críticas del Partido Popular a la futura ley de amnistía, que este martes no salió adelante en el Congreso por el voto en contra de Junts.

"Yo sobre la amnistía dije que estaba de acuerdo en amnistiar a toda la gente del PP... Y a todos los policías y jueces que vinieron a Cataluña", ha ironizado el músico.

Albert Pla cree que desde Génova "tienen miedo" porque "tienen que ir a prisión". "Bueno, o sea, por ejemplo, esto de la renovación de los jueces (CGPJ), ¿por qué no quiere el PP que renueven?", ha cuestionado.

"Es que si yo fuese el PP tampoco querría. Si dejan de haber estos jueces, todo el PP se iría a prisión, pobrecitos. Es que está claro...", ha reconocido.

Al preguntarle si ve normal que no quiera renovar el CGPJ, ha reaccionado con un "hostia, no veas". "Es, o gobernar o ir a prisión, y yo creo que acabarán en prisión. Pero yo siempre me equivoco, ya sabes", ha añadido.

"Yo creo que sí se acabará renovando (el CGPJ) cuando haya posibilidades de que cinco años después prescriban todas las cosas y que los dirigentes del nuevo partido puedan decir: 'No, nosotros no tenemos que ver con eso de ahí, somos otro PP'", ha sentenciado.