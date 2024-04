El PSOE cierra filas y envía su apoyo a Pedro Sánchez: "Presidente, quédate. Estamos contigo"

Un Comité Federal poco habitual para el PSOE. No había arrancado la reunión en Ferraz y el ambiente que se respiraba era el de transmitir mensajes de apoyo y unidad tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a su mujer, Begoña Gómez.

Una responsabilidad que ha recaído en la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. En unos 26 minutos de intervención, ha trasladado el respaldo de los socialistas presentes en la sala y los reunidos en las inmediaciones de Ferraz.

Ni la lluvia ha sido capaz de impedir que decenas de militantes se congregaran junto a la sede del PSOE. Lugar desde el que han seguido el Comité Federal a través de la pantalla instalada en la calle.

Lo que era evidente es que la reunión de los máximos dirigentes socialistas no era una más. La carta de Sánchez lo había cambiado todo y, a la espera de que dé a conocer su decisión, los socialistas han cerrado filas y le han pedido que se quede.

Así se fabrica un bulo: Begoña Gómez o la trama mediática para crear una sombra de corrupción Años de bulos, verdades a medias y titulares han confluido en crear una denuncia que ha volado por los aires los marcos de la política española.

Mensajes contra "la máquina del fango"

Algunos de los dirigentes socialistas confesaban que apenas habían podido intercambiar unos breves mensajes con el presidente del Gobierno. En ellos, aseguran que le mostraban su apoyo y le mandaban un mensaje de ánimo en este período de reflexión.

Todos los miembros del Comité Federal que hablaban ante una gran cantidad de medios de comunicación presentes en Ferraz mandaban el mismo mensaje, no sólo a Sánchez, sino a la ciudadanía. Llevar a cabo una reflexión colectiva tras la sorprendente misiva del pasado miércoles.

Después de que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abriera diligencias previas contra Begoña Gómez tras las acusaciones falsas vertidas por el sindicato ultra Manos Limpias, el PSOE se ha volcado en hacer frente a "la máquina del fango".

Militantes de las agrupaciones socialistas en las inmediaciones de la sede del PSOE. EFE/Rodrigo Jiménez

María Jesús Montero ha asegurado que "no hay lodo en el mundo que pueda ocultar que España avanza con un presidente socialista" y ha justificado que "no vamos a consentir que España retroceda". "Por eso, hoy y siempre, contigo, presidente", ha añadido.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha gritado "basta ya" tras los ataques personales que ha recibido Begoña Gómez. "Estamos todas contigo. No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas. No queremos que se nos use como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad", ha añadido.

"Presidente, merece la pena que ganen los buenos"

Tanto Salvador Illa como Eneko Andueza han pedido a la gente que el mensaje de Sánchez es una apelación a la reflexión colectiva. Pero ha sido María Jesús Montero la que ha querido contestar de forma directa al líder del Ejecutivo central.

"Querido Pedro, hemos leído tu carta. En ella te pregunta si merece la pena o no seguir. Esto es lo que pensamos. Merece la pena seguir avanzando para que haya más y mejores empleos", ha apuntado.

"Merece la pena seguir subiendo las pensiones y el SMI. Sí, merece la pena aumentar el gasto en becas. Merece la pena garantizar que los ciudadanos tengan derecho a una vivienda. Merece la pena defender la dignidad de un país y su memoria democrática. Y, para eso, te necesitamos. Necesitamos al mejor líder, al presidente más valiente y al Pedro más humano. Presidente, sí, merece la pena que ganen los buenos", ha justificado.