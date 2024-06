El vicepresidente de Aragón difunde sin permiso una charla sobre al amnistía con Félix Bolaños

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), y el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños, han mantenido un breve encuentro este jueves en Zaragoza durante la celebración de la Sectorial de la Administración de Justicia, que el también consejero de Justicia aragonés ha aprovechado para entregarle a Bolaños el informe del consejo consultivo que avala la legitimidad de la Comunidad para recurrir la recientemente aprobada ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional.

Ambos ha mantenido una breve conversación acerca de la posibilidad de que Aragón se plantee recurrir, como ya hiciera Page hace unos días, la polémica medida de gracia. Lo curioso de este encuentro, como señala El Heraldo de Aragón, es que Alejandro Nolasco ha acudido a la reunión exprés con un micrófono puesto en la solapa de la chaqueta, con el que ha grabado una charla que, según el citado medio, los periodistas allí presentes solo pudieron escuchar la voz del ministro después de recibir vía WhatsApp, un vídeo difundido por el jefe de comunicación del vicepresidente aragonés sin, como aseguran, pedir permiso al responsable o al equipo del titular del Ministerio de Justicia.

A pesar de que el departamento de comunicación del ministro había anunciado que no haría declaraciones durante su visita a Zaragoza, ambos intercambiaron algunas palabras de cortesía y El Heraldo de Aragón reproduce algunos de los pasajes más destacados de una charla que ha durado pocos minutos y en la que Nolasco le ha entregado a Bolaños un informe del Consejo Consultivo de Aragón que avala la legitimidad del recurso de inconstitucionalidad que estudian presentar contra la amnistía. "Le he dicho que se lo lea con detenimiento, porque creo que hace falta una reflexión importante. No puede ser este atropello sistemático", ha manifestado el vicepresidente aragonés.

Por su parte, Félix Bolaños ha recogido amablemente el documento y ha respondido al vicepresidente de Aragón que, asimismo, le enviará una copia del informe de la Comisión de Venecia que demuestra todos los argumentos favorables a la ley de amnistía. Acto seguido, ambos se dirigieron a la Sala de la Corona del edificio Pignatelli para comenzar la reunión con los titulares de justicia de las comunidades autónomas.