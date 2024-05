Page se plantea recurrir ante el TC la ley de amnistía 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que solicitará al Consejo Consultivo regional un informe preceptivo para valorar la posibilidad de presentarse ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Amnistía, aprobada definitivamente este jueves en el Congreso de los Diputados con el apoyo favorable de su partido, el PSOE.

Page, que ha comunicado esta decisión durante su discurso en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha celebrado este viernes en Toledo, se uniría así a los líderes autonómicos del PP que han anunciado también su pretensión de acudir al TC para frenar la aplicación de la norma.

Según Page, esta solicitud se hace "con el deseo y la confianza de que el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos en el Tribunal Constitucional" ante una ley que, según ha proclamado, "es una agresión al concepto de igualdad".

"Es mi obligación como presidente velar claramente por si cualquier norma, la que sea en España, afecta a los intereses de esta región y, particularmente, a nuestros intereses directos y a nuestras competencias", ha dicho.

El presidente autonómico ha reconocido que "en democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente aunque discrepes" pero ha mantenido que su posición, es de discrepancia "de fondo", no solo constitucional.

"Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no, pero tengo que decir que el perdón no se contrata. Se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje", ha señalado.