ERC celebra que el PSOE haya acabado "cediendo" con el impuesto a las energéticas y no ven problemas con Junts y PNV

Europa Press via Getty Images

La diputada de ERC en el Congreso, Pilar Vallugera, ha celebrado que el PSOE haya acabado "cediendo" con el impuesto a las empresas energéticas para salvar el proyecto de ley que incluye un nuevo tributo mínimo global del 15% para las multinacionales, al comprometerse con su partido, EH Bildu y BNG a prorrogarlo un año.

En una entrevista de este martes en TV3 recogida por Europa Press después de anunciarse el acuerdo este lunes por la noche tras horas de negociación en la comisión del Congreso donde se debatía el impuesto a las multinacionales, ha afirmado que para ERC era "imprescindible que esto se integrase como parte del paquete fiscal", pese a ser solo por un año.

"Lo importante es que exista el compromiso de que no decae este gravamen y que, por tanto, las energéticas siguen contribuyendo como han venido haciendo", ha apuntado la diputada de ERC, que ha augurado que si el Gobierno cumple con lo que ha prometido, hay perspectivas de que la medida se pueda aprobar en el Congreso este jueves.

Asimismo, ha avisado de que si el acuerdo con el Ejecutivo cae, volverán a su posición inicial, y sobre la propia comisión ha reconocido que fue "larguísima y caótica", si bien lo que cuenta es la votación final del dictamen.

Al preguntársele porque Hacienda anunciase justo después que mantendría su acuerdo con Junts y PNV para no gravar las empresas que inviertan en descarbonización, ha respondido que Esquerra tiene claro "que una cosa no se contradice con la otra" y que no les parece mal que se promueva esta transición desde el Estado.