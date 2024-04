Esperanza Aguirre justifica el golpe de Estado de Franco y culpa al PSOE de la Guerra Civil

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha justificado este domingo el golpe de Estado del dictador Francisco Franco y ha querido culpar a la izquierda y en especial al PSOE de que se desencadenara la Guerra Civil.

De hecho, la que fuera líder del PP en Madrid ha asegurado en un acto organizado con motivo del 14 de abril por las Nuevas Generaciones de Madrid del Partido Popular indicaba que los socialistas no aceptaron la victoria de la derecha en las elecciones del 33, lo que dio pie al enfrentamiento y a una suerte de "golpe de Estado del 34", en referencia a la huelga general revolucionaria, también conocida como Revolución de octubre de 1934.

Las palabras llegaban este domingo en un acto bajo el nombre 'II República ¿Algo que celebrar?'. Una jornada en la que no solo participaba Esperanza Aguirre sino también Pedro Corral, diputado autonómico y periodista; Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones de Madrid; y Rafael Núñez, portavoz adjunto del PP en la Asamblea madrileña.

Allí, la exlideresa madrileña ha soltado numerosas afirmaciones sobre la Segunda República, el golpe de Estado de Franco y la Guerra Civil, donde culpaba directamente al PSOE. En concreto, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a sostener que el origen del golpe de Estado del 36 tuvo su origen en el resultado de las elecciones de 1933, del que acusa a los socialistas de no respetar los resultados electorales.

Según Aguirre, la derecha "arrasó" en las urnas, lo que provocó que la izquierda se sublevara en "un golpe de Estado" en el 34, que realmente fue una huelga general revolucionaria. "Ese es el origen de la Guerra Civil. El PSOE no acepta la alternancia en el poder, y como no lo acepta, hace el golpe de Estado del 34. Se llamó la Revolución de Asturias pero fue un golpe de Estado", indicaba la política a pesar de las afirmaciones que defienden los historiadores.

No obstante, la afirmación de Aguirre es falsa. No es cierto que la derecha arrasara, como asegura la exlideresa popular, sino que sacó un 40,7% de los votos en las urnas. Sin embargo, esta falsedad no ha sido la única entre todos los mensajes de la lideresa, que ha insistido en que "el origen de la Guerra Civil fue que el PSOE no aceptó la victoria electoral de la derecha en 1933". "Si la hubiera aceptado ahora estaríamos en una República", ha llegado a decir.

"La II República no fue un régimen idílico" o que "La Constitución de la República fue una Constitución sectaria" son otros de los puntos que ha querido expresar la exlideresa madrileña, que ha abogado por "respetar" el resto de ideologías. "Hay que respetar el pluralismo político y la alternancia en el poder, que es lo que no respetó el PSOE", ha afirmado, tal y como ha recogido el propio perfil de NNGG de Madrid.

Además, el resto de ponentes se lanzaban a la polémica. "Las Leyes de Memoria Histórica es el blanqueamiento de la historia siniestra del PSOE en la II República" o que "hasta el momento en el que Zapatero aprueba la ley de Memoria Democrática solo los sistemas totalitarios se habían atrevido a legislar sobre el pasado" son otras de las cuestiones que se pudieron escuchar por el resto de los participantes de esta jornada han dejado ante las Nuevas Generaciones del PP.

El acto servía también para atacar a Pedro Sánchez. Aguirre ha sostenido que en el PSOE "quieren colonizar todas las instituciones" frente a la separación de poderes. Incluso ha mencionado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organismo que precisamente el PP tiene bloqueado pese a las recomendaciones de la UE para renovar a sus miembros y luego cambiar el sistema de elección de vocales. "Sánchez se ha convertido primero al podemismo, por eso ha aprobado la ley trans o la ley del solo sí es sí, y ahora también la independentismo", ha manifestado.