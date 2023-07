Feijóo mira el papel, cambia de hoja y termina soltando esta surrealista frase sobre Sevilla

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado un desayuno este viernes en la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum en Sevilla y ha dejado una afirmación muy llamativa sobre la capital hispalense.

"Qué nadie que quiera cambio se quede sin votar, para que España no se quede sin cambio. Vamos a cambiar el Gobierno. Pero vamos a cambiar el Gobierno votando y lo vengo a decir en una de las ciudades con mejor clima en verano de la Unión Europea", ha señalado.

Unas palabras que se producen horas antes de que los termómetros de la ciudad hispalense superen los 40 grados centígrados. De hecho, durante la próxima semana, las temperaturas alcanzaran los 43 grados.

Durante el acto, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha justificado que él no ha venido "a insultar a Pedro Sánchez". "He venido a ganarle y, por consiguiente, intentaré estar a la altura de lo que me piden los españoles", ha defendido.

Sobre el cara a cara con Sánchez del próximo lunes, Feijóo ha asegurado que "es verdad" que la "mayoría de los españoles están muy sorprendidos" ante el hecho de que el presidente del Gobierno, que es en este momento, además, "presidente de turno de la Unión Europea", "dedique cuatro días a preparar el debate".

Según ha añadido, se trata de "la misma persona que hace tantas cosas en tan poco tiempo" y ahora" necesita cuatro días para preparar el debate". "Bueno, pues será que no tiene facilidad para explicar lo inexplicable", ha exclamado, para añadir que "las opiniones son libres, pero los hechos no".

Feijóo ha indicado que él le tiene "mucho respeto al debate" y que allí "dirá lo que piensa", explicando las propuestas que han preparado y con "muchos ejemplos" de lo que han hecho en regiones donde han gobernado y cómo quieren gobernar en toda España.