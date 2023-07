Vox insiste en el 'no' a López Miras y critica el "experimento particular" de Feijóo en Murcia

Europa Press via Getty Images

Para Vox, no es no. Al menos, por el momento, en la sesión de investidura del candidato del PP a la Presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras. La formación ultraderechista ha reiterado este viernes que no ofrecerá su apoyo al dirigente popular porque considera que "quiere todos los sillones".

El partido de extrema derecha cree que la sesión de investidura de esta semana forma parte del "plan de Feijóo" de usar a la región "como su experimento particular". "Así lo han transmitido ustedes a los medios", ha expuesto.

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha destacado los gobiernos de coalición que han formado PP y Vox en otras comunidades autónomas, pero ha mostrado su pesar por el "análisis erróneo de López Miras".

"Exigió el voto de nuestros diputados sin sentarse a hablar con nosotros. El Grupo Popular y el Grupo Socialista se repartieron la Mesa de la Asamblea. Repiten y repiten que los socialistas sean participes de la Mesa de la Asamblea", ha criticado.

José Ángel Antelo ha dudado de que "los votantes del PP no quieran acabar con las políticas socialistas que ustedes han asumido en nuestra región". "Empezamos a pensar que el que no quiere ese cambio es el señor López Miras", ha añadido.

El PSOE critica las "promesas incumplidas" del PP

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha sido muy crítico con López Miras y ha defendido que la Región de Murcia, como España, se juegan "avanzar o retroceder".

Ha reprochado que un Gobierno de PP y VOX "derogaría la reforma de las pensiones, negarán la existencia de la violencia machista y los trabajadores deberán saber que el Salario Mínimo Interprofesional se volverá a congelar sine die. Cuando hablan de derogar el 'sanchismo', hablan de derogar logros en derechos y libertades. Los socialistas apostamos por avanzar".

Durante su intervención, el portavoz socialista ha recordado la gestión del Gobierno regional en los últimos años y cree que ha intentado pintar una Región de Murcia "de color de rosa". Además, también le ha recordado que en la legislatura pasada se sirvió de diputados tránsfugas para mantenerse en el Gobierno.

"Ayer construyó un relato en el que dijo que es un presidente respetuoso con la Asamblea y que el Gobierno se someterá al control de la Cámara cuando utilizó a diputados tránsfugas para secuestrar este parlamento", ha asegurado.

José Vélez ha recriminado al candidato del PP a la Región de Murcia que asegurara que "hay que huir del fetichismo del sillón, cuando se agarró como una lapa manchando la imagen de las instituciones de la Región".

Justo antes de criticar que ha incumplido sus promesas: "No nombró la palabra igualdad ni se mencionó al colectivo LGTBI, a la cultura o a nuestro patrimonio histórico, se olvidó de los más vulnerables y de aquellos que más le deberían preocupar".