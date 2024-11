Feijóo anima a Mazón a continuar al frente de la Generalitat: "Tenéis que seguir"

Alberto Núñez Feijóo no solo comparte la decisión de Carlos Mazón de continuar al frente de la Generalitat valenciana, sino que le ha animado a hacerlo. “Tenéis que seguir”, ha dicho el líder del PP en su intervención durante la Junta Directiva Nacional de su partido. “Tenéis que seguir dando la cara, escuchando al pueblo, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción una obligación en la que ya no caben equivocaciones”, ha añadido.

Feijóo, que sin embargo en ningún momento ha pronunciado el nombre de Mazón, ha pedido al Gobierno central y a la Generalitat que, “si aspiran a volver a estar a la altura de la gente, si desean honrar a las víctimas, si quieren ser justos con lo que ha pasado, están obligados a evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia y compensar lo ocurrido con un proceso de reconstrucción que permita a la gente volver a vivir con normalidad y tener la seguridad de que no volverá a ocurrir”.

Dicho esto, y en la línea que ha mantenido durante las últimas semanas, el presidente del Partido Popular se ha centrado en el Gobierno, a quien ha atacado por “tratar de borrarse”. A pesar de que la gestión de la DANA fuera competencia de la Generalitat, para Feijóo “los ciudadanos saben que una emergencia nacional no es responsabilidad exclusiva de una comunidad autónoma”. “Si el Gobierno no está para esto, ¿para qué está? El Gobierno ha de dar la cara y no esconderse, como han hecho el presidente y los ministros responsables. Han de ayudar al pueblo, dar explicaciones, asumir errores, responsabilidades y no fugarse al extranjero”, ha criticado.

Feijóo ha solicitado a Sánchez “tres cosas”: que asuma “su responsabilidad”, que “amplíe las ayudas en beneficio de la gente” y “que constituya un grupo de expertos independientes que evalúe sin delación las obras hidráulicas necesarias en nuestro país”. El líder de la oposición ha insistido aquí en su ataque contra Pedro Sánchez, a quien le ha pedido “que abandone la soberbia y el cálculo político” y de quien ha dicho ser “ofensivo” e “inhumano”.

Por otro lado, Feijóo ha aprovechado su intervención para reiterar que no apoyarán el nombramiento de la ministra Teresa Ribera como vicepresidenta de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea. “No merece ser premiada ni nombrada, no con nosotros, no con los votos de los eurodiputados del Partido Popular”, ha insistido.