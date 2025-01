Feijóo reconoce que su cambio de postura y voto con el decreto ómnibus es para "no regalar el titular al PSOE"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha esperado 24 horas para explicar en público el giro de su partido con respecto al nuevo decreto que mantiene vivo el escudo social. Si bien llevaba una semana de arremetidas al Gobierno por, entre otras cosas, incluir la restitución del palacete en París al PNV, este miércoles, un minuto antes de las 14.00 horas, anunció en el cuarto mensaje de un hilo en X que, después de todo, votaría a favor del nuevo articulado. “Al PSOE le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones, y como eso es mentira, no lo vamos a hacer”, ha dicho Feijóo después de anunciar su propuesta en materia de vivienda.

Feijóo ha querido trasladar la idea de que, a pesar de su primera negativa al ómnibus, votarán “en conciencia en favor de los pensionistas, de Valencia y en favor de los usuarios del transporte público”. “Votaremos en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más”, ha comentado, para fundamentar su determinación en dos motivos.

El primero, que su voto “no alterará el resultado”. Y, el segundo, “que el señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia”.

El presidente del PP ha aprovechado también para señalar tanto al PSOE como a Vox. De ambos ha dicho que no acepta “lecciones”. “No acepto ni una sola lección del PSOE, quien ha demostrado que le dan igual los pensionistas, a quienes han hecho rehenes de su debilidad parlamentaria, que le dan igual los valencianos, a quienes han abandonado a su suerte, y que le dan igual los usuarios de transporte, a quienes dejó tirados también. No me van a dar lecciones de coherencia, ni de compromiso ni de servicio a mí país”, ha dicho Feijóo.

Sobre los de Abascal, si bien ha comentado que respeta “su decisión en este decreto”, ha añadido que no puede “aceptar lecciones, chantajes ni presiones de quien apoyó la reforma de las pensiones de Sánchez en 2023, de quien dio vía libre a Sánchez para mangonear con los fondos europeos sin control alguno y de quien a menudo parece que tiene más interés en sustituir al PP que al PSOE”.