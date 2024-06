Alucina con el precio de estos pisos minúsculos en el centro de París: sólo 5 metros cuadrados

El creador de contenido Camallerys (@camallerys), un chico cubano que viaja por el mundo, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok donde se le puede ver inmensamente alucinado con los precios de los minúsculos pisos que oferta una inmobiliaria en París.

"Miren, yo creo que literalmente lo he visto todo en esta vida, estoy en París y todavía no me puedo creer lo que acabo de ver ahora mismo", ha comenzado el vídeo el tiktoker, mientras se acerca a mostrar los anuncios que hay en la vitrina de una inmobiliaria.

Así, el influencer de viajes ha enseñado algunos de los anuncios de esta inmobiliaria, con unos precios tan sorprendentes como 55.000 euros por un apartamento de tan solo cinco metros cuadrados.

"Ahí cagas, lavas y comes", ha afirmado el tiktoker. señalando la foto de la única estancia que tiene el minúsculo apartamento. "Es que vamos, literalmente estás cagando al lado de donde estás comiendo", ha proseguido.

"¡Que locura pagar 55.000 euros por un piso de cinco metros cuadrados.... ¡Me parece una locura!", ha exclamado el creador de contenido, quien ha explicado que esta es "la otra cara de vivir en París".

Asimismo, ha mostrado otros anuncios que siguen esta línea: un apartamento de 16 metros cuadrados por 237.000 euros; otro de 18 metros cuadrados por 260.000 euros, y un piso de 21 metros cuadrados por 112.000 euros.

"O sea aquí a la gente se le ha ido y ha perdido la cabeza por completo. ¿Qué coño está pasando en París? ¿Cómo la gente puede llegar a pagar esto? Te lo juro no lo entiendo", ha concluido el cubano, totalmente estupefacto con la situación actual del mercado inmobiliario parisino.