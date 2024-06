Su novio le propone ir a cenar y ella sola se diseña y confecciona un vestido para la cita 

La creadora de contenido Roro (@roro.bueno) ha subido un singular vídeo a su cuenta de TikTok en el que enseña como se diseña y confecciona ella misma un vestido en un sólo día para acudir a una cita con su novio.

Así, la tiktoker ha empezado el vídeo con esta insólita explicación: "Mi novio me dijo esta mañana que me quería llevar a comer a uno de mis restaurantes favoritos, y como no sabía que ponerme, decidí hacerme un vestido en un momento".

La influencer ha explicado que para hacer el vestido, primero hizo un boceto de cómo quería que le quedase y luego se puso a hacer el patrón sobre un maniquí, el cual también había hecho ella misma con sus propias medidas hacía unas semanas.

Tras tener el diseño claro, elaboró el prototipo con una tela vieja para el patrón y lo pasó a una tela blanca, entonces lo ajustó al maniquí y le añadió una cremallera por detrás, para luego coserlo todo.

Para finalizar la confección, ha contado que planchó las costuras y el vestido y le cogió el dobladillo en el bajo y en el escote. "No soy profesional y todavía estoy aprendiendo, así que creo que quedó bastante bien", ha afirmado la tiktoker.

"Es un vestido muy simple de tubo blanco con un poquito de vuelo abajo, pero creo que era perfecto para la ocasión, a Pablo le gustó muchísimo", ha afirmado la influencer, haciendo referencia a su novio Pablo, quien también aparece en el vídeo.

Finalmente, la pareja ha acudido a su cita en el restaurante BiBo, del chef con tres estrellas Michelin Dani García, y allí Roro ha enseñado los platos que pidieron, concluyendo que "todo estaba buenísimo y fue una cita genial".

El curioso vídeo no ha pasado desapercibido en TikTok, consiguiendo más de 5,1 millones de visualizaciones, 665.000 me gustas y más de 11.900 comentarios, aunque también ha trascendido a otras redes sociales como X.

Los usuarios de ambas redes sociales han destacado su asombro ante las habilidades de la tiktoker, y no han podido dejar pasar la oportunidad de hacer múltiples comentarios al respecto.

"¡¡Pablo!! Pídele matrimonio que queremos ver como construye la iglesia", "Ya sembré el algodón para hacerme el mío ahora a esperar que crezca" o “Hoy Pablo quería un vaso de agua, y aquí estoy, en Sierra Nevada abriendo un pozo”, son algunos de ellos.