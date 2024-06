Gallardo saca pecho de su baja por paternidad y las redes le recuerdan quién la aprobó

Juan García-Gallardo ya ha sido padre de su primer hijo. El vicepresidente de Castilla y León inicia así una baja de seis semanas para disfrutar de su permiso de paternidad que le aleja de la primera línea de la política durante los próximos meses.

Una buena noticia que ha querido compartir en redes sociales y que no ha quedado exenta de ataques al Gobierno. "Algunos se van cinco días a reflexionar sobre la corrupción de su familia. Yo me voy seis semanas a cuidar de mi familia; mi mujer y mi hijo recién nacido. Mi juramento en defensa de España no queda en suspenso por mis circunstancias personales. Mis padres me legaron una España unida y yo no voy a rehusar la responsabilidad de poner lo mejor de mí para transmitir ese mismo legado a mi hijo", indicaba al respecto adjuntando una fotografía junto al recién nacido.

El tuit era rápidamente contestado por varios usuarios de X, que señalaban que esas seis semanas de permiso para poder criar a su hijo se debían gracias a lo aprobado por el Gobierno. "De nada por esas 6 semanas que tienes gracias a los rojos", le llegaban a decir en redes sociales al vicepresidente de Castilla y León.