Garamendi pide perdón por decir que criticar su sueldo es como culpar a una mujer de una violación

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha pedido disculpas este miércoles en declaraciones al programa Más Vale Tarde de LaSexta tras afirmar que las críticas a su salario —de 400.000 euros anuales— es como culpar a una mujer de ser víctima de una violación.

"Perdona el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. No acepto pulpo como animal de compañía", dijo el presidente de la CEOE quejándose de las críticas a su salario.

"Si se entiende mal lo que quería decir, de entrada me disculpo. Lo digo públicamente, lo que he planteado es que el ataque lo estoy teniendo yo y no me pongas la justificación de si había que hacerlo hoy o mañana. Posiblemente no era el ejemplo más claro", ha aseverado.

Garamendi ha dicho tener "respeto por todos estos temas" y ha insistido en que "si a alguien le ha molestado" pide disculpas. "Cuando en la vida cometes un error o tal, pues también es legítimo decir, oye, a quien le haya podido molestar, pues lo siento. La intención era la que acabo de explicar y no otra".