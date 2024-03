¿Gestionas dinero público? Pues entonces tú no has de pedir la declaración de Hacienda a tu pareja

El PSOE vota a favor en el Senado de que se aclare todo sobre el tema Koldo. El PP no quiere que se investigue otra cosa que no sea Koldo y vota en contra de la comisión de investigación en el Congreso. Seguro que hay un motivo. ¿Qué motivo será?

Y una pregunta que parece que se hace extensible a todas los españoles: ¿acaso hay que pedirle la Declaración de la Renta a nuestras parejas? La respuesta es otra pregunta: ¿Tú gestionas millones de euros de dinero público? ¿Eres representante público? Si has contestado 'no', tú no tienes que ser así de escrupuloso.

En otras palabras, ¡qué curioso querernos igualar en obligaciones pero querer desmarcarse en privilegios! Tanto en el caso Koldo como en el caso del novio de Ayuso, quien cobró dos millones de euros en comisiones de una empresa a la que el propio PP de Madrid denunció ante la fiscalía y lo hizo - según Hacienda - con la creación de facturas falsas para pagar menos impuestos a través de sociedades pantalla, serán los jueces en ambos casos los que dirán.

En el primer caso las responsabilidades políticas están depuradas. En el segundo caso, ni tan sólo explicadas. Hay conclusiones. Hacienda lo tiene claro. En cualquier caso, que hablen los jueces.

Pero hay más temas. Claro que hay más temas. Que el CGPJ sigue bloqueado desobedeciendo la Constitución. Que hay unos presupuestos generales del Estado que aprobar para que podamos seguir funcionando y mejorando como país, pero que el PP va a bloquear el techo de gasto para intentar bloquearlos a pesar de que eso significa recortar recursos para sus comunidades autónomas. Es decir, a pesar de que eso perjudica a los ciudadanos que les votaron.

Hay más temas. La amnistía sigue adelante pese al encallamiento que previsiblemente sufrirá en el Senado. España sigue siendo locomotora del crecimiento en Europa.

¡Y lo de Kate Middleton! ¿Qué estoy haciendo hablando de cosas irrelevantes? ¿Qué le pasa a Kate Middleton? ¡Ese photoshop! Esa comunicación confusa y que alimenta todo tipo de teorías.