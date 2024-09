"Humo": los afectados de la línea 7B responden a los nuevos anuncios de Ayuso

Europa Press via Getty Images

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que en enero se iniciarán las obras para transformar en un parque urbano de 12.000 metros cuadrados el área que ocupaba el complejo dotacional El Pilar en San Fernando de Henares, que lleva años demoliéndose gracias a que las obras de ampliación de la línea 7B de Metro de Madrid construidas durante la época de Esperanza Aguirre.

Los trabajos que acometerá la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras para remodelar la zona se desarrollarán en dos fases y tendrán como fecha prevista de finalización el segundo semestre de 2025. No obstante, las 600 familias que han visto cómo sus casas se vienen abajo por las prisas electorales de Aguirre, que quería inaugurar el tramo ante de las elecciones, denuncian que este anuncio no es nuevo y que ya se hizo hace dos años.

"Ya lo dijo en octubre de 2022. Vino a visitar las obras y como no tiene nada que decir hizo una performance anunciando esto que no nos soluciona nada", indica Alex Escribano, cuya vivienda acaba de ser demolida y el terreno sobre el que se levantaba formará parte de ese parque.

"La Comunidad de Madrid cuando necesita hacer una defensa del tema siempre ha hablado de esto. Es frívolo y ofensivo para los que lo padecemos. Ahora mismo todavía están desescombrando viviendas que han tenido que tirar abajo, entre ellas la mía. Hay vecinos que todavía están esperando a que tiren su vivienda", explica asegurando que las actuaciones por construir sobre terrenos donde se filtra el agua del cercano río Jarama sin los estudios oportunos está provocando daños que necesitan ser restaurados en todo el municipio.

"Mientras habla de esto, los vecinos tienen que iniciar una vía judicial para lograr que la Comunidad de Madrid les pague una indemnización para comprar una vivienda. Incluso gente a la que no quieren reconocer como afectada", explica sobre los trámites. Ayuso ha dado 10 millones de euros en indemnizaciones a 67 familias, lo que hace una media de 149.253 euros. Las viviendas por la zona no bajan se encuentran entre 250.000 euros las más antiguas y 400.000 las más recientes según datos de Idealista.

"Lo de que nos vayan a quitar los impuestos autonómicos por la compra de una vivienda es puro humo. Los impuestos que tiene la Comunidad de Madrid en esa materia corresponden a la compra de vivienda nueva. Nosotros lo que hemos pedido es la excepción de impuestos al Estado. Para que puedas acceder a una vivienda tienes que tener dinero para comprártela. Lo que están haciendo los que ya han cobrado es comprarse viviendas de segunda mano, baratas, viejas y en mal estado para intentar que te llegue con lo que te dan y luego pedir un crédito y hacerle una reforma que lave un poco la cara. Nos están obligando a comprar viviendas en vez de darnos una nueva como la que compramos nosotros donde quisimos", explica.

"¿De qué sirve que nos quiten los impuestos si no podemos comprar una vivienda y tenemos que ir a la justicia para que nos paguen algo parecido", se pregunta Escribano.

"Ahora mismo hay gente a la que han pagado 164.000 euros. ¿Dónde se compra una vivienda con las mismas condiciones por ese precio? Es imposible. No hay una gestión política que ponga en el centro las necesidades sociales", insiste resignado ante el enésimo anuncio de la Comunidad de Madrid: "Hablando en plata, nos tienen que dar una vivienda por una vivienda como se hizo en la zona del Carmel en 2005. Es que encima es más barato".

"La Comunidad ha decidido trocear el problema e ir poco a poco capoteando la situación en vez de encargarse de ella. En San Fernando de Henares hay un problema social gravísimo: hay 650 viviendas agrietadas", expone.

"Tampoco se ponen de acuerdo con las cantidades que han invertido y el único dato es que llevan gastados 150 millones de euros en poner parches a un túnel que no deja de hundirse. Es un gasto enorme que no repercute en nada porque están tirando millones al sumidero. Ese túnel no va a dejar de hundirse y es lo que es: un sumidero", asegura Escribano.

Pese a que Ayuso se ha referico al complejo dotacional El Pilar de San Fernando, que es una de las zonas más afectadas por las obras de ampliación de la línea 7B de Metro, no es la única. Los daños se extienden por todo el municipio por el trazado de metro. Unas afecciones que obligaron a derribar también edificios de uso público como la antigua sala de exposiciones Juan Carlos I o el inmueble que acogía la Casa de la Mujer, el Centro de Juventud, el laboratorio y la Concejalía de Educación, debido a los daños estructurales que presentaban.