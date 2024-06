Jordi Cañas: "Estas elecciones no son sobre si Cs continúa o no, son sobre Europa"

Tras quedarse sin representación en las elecciones catalanas, Ciudadanos se juega el todo o nada en las europeas de este próximo 9 de junio. La formación 'naranja', en un descenso electoral sin frenos desde hace cinco años, aspira a obtener al menos un eurodiputado y revertir una tendencia derrotista que ataca su supervivencia. "Si los ciudadanos no nos dan la confianza en estas elecciones, inciaremos un proceso de reflexión. Y si lo hacen, también. En cualquiera de las dos escenarios toca volver a empezar", razona Jordi Cañas, cabeza de lista de Ciudadanos, en una entrevista con El HuffPost.

A lo largo de la charla, el dirigente lamenta que PP y PSOE estén convirtiendo estos comicios europeos "en una antesala de las generales" o que el Congreso se haya convertido en estos últimos meses en un "cuadrilátero lleno de barro". "Lo han convertido en un plató de 'Sálvame'", asegura.

Con duras críticas a Pedro Sánchez, Cañas asegura que seguirán dando batalla en Europa para que la amnistía no pueda aplicarse y da su punto de vista sobre aspectos tan delicados en Bruselas como la inmigración, las relaciones con Israel o el posible pacto de los conservadores con la ultraderecha. "No se puede pactar con ellos porque, en el fondo, son enemigos de la construcción europea", advierte.

- ¿Se juega Cs su supervivencia el próximo 9 de junio?

- No olvidemos que lo que hay son unas elecciones europeas. No son sobre si Ciudadanos continúa o no. Y no son sobre Pedro Sánchez, Feijóo, Begoña Gómez, Meloni, Israel o Gaza. Son sobre decidir quiénes van a representar a los ciudadanos españoles en el parlamento europeo. ¿Eso no es suficiente? Eso es muchísimo. Pero los partidos están desviando la atención del debate, que debería estar centrado en qué va a pasar los próximos cinco años en Europa. Estos últimos días he seguido la sesión de control al Gobierno y la aprobación de la amnistía y, sinceramente, lo peor de todo es que los dos grandes partidos han convertido el Congreso en fango, en un cuadrilátero lleno de barro. Y eso, un día u otro, volverá a ser rechazado por los ciudadanos.

- ¿Cree que PSOE y PP no están dando el protagonismo que merecen Teresa Ribera y Dolor Montserrat?

- PSOE y PP han convertido estas elecciones en un plebiscito y en una antesala de las próximas generales, porque es donde se mueven cómodos y donde su argumento político tiene recorrido. Dentro de esa lógica, ¿para qué vas a sacar a Teresa Ribera o a Dolors Montserrat? ¿Para recordar que son elecciones europeas? ¡Si no quieren! No hablan de Europa y cuando hablan de Europa hablan de algo que no tiene nada que ver. Feijóo ha dicho que va a conseguir bajar el impuesto a los jóvenes. ¿Pero qué impuestos se bajan a los jóvenes desde Bruselas? Les da igual, porque en el fondo utilizan esta contienda electoral como antesala de unas generales. En esa lógica, Ribera puede decir con toda normalidad que ella no va a ser eurodiputada cuando se presenta como número 1 en su lista y a Montserrat, directamente, no la quieren sacar. Nosotros estamos haciendo una campaña europea. No sé si saldrá bien o mal, pero es que lo que estamos haciendo.

- Casi todas las encuestas les dejan fuera del próximo parlamento europeo. ¿Cree usted que, en algunas ocasiones, se hace un uso pernicioso de los estudios demoscópicos para beneficiar o perjudicar a algunos partidos?

- Esto es como cuando el Capitán Renault en Casablanca dice en un casino: "¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega". ¡Claro que las encuestas sirven para influir en el voto! Se han publicado sondeos donde en voto directo estamos por encima del 2%, pero luego en la estimación nos dejan en el 1%. Con esto creo que he respondido a su pregunta. A nosotros nos acaba de llegar un tracking de uno de los centros demoscópicos más importantes de Europa donde también pone que hemos subido al 2%. Pero bueno, yo sólo sé que todos partimos de cero y que tenemos que ganarnos la confianza de los ciudadanos. Tenemos un buen coche y el piloto no es malo. ¿Que alguien va a hablar de voto útil para el PP para echar a Sánchez? Claro. Pero cuando se constituya el europarlamento, nadie hablará de Sánchez, ni de Feijóo, ni de Milei, ni de Begoña... Y, nosotros, seguiremos aquí chapoteando en esta porquería. Yo respeto al Congreso. El problema es que ellos no lo respetan cuando lo han convertido en un plató de 'Sálvame'. Ahora mismo, la política está muy por debajo de la media española. Lo que pasa aquí no importa, porque se asume con total desfachatez que no haya presupuestos o que en la legislatura del cambio progresista y del tiriri tarara lo único que se consigue aprobar es una ley de amnistía que permite a Sánchez ser presidente a cambio de siete votos. Un ejemplo de corrupción política brutal. Si a Sánchez le dieran una maleta con seis millones de euros para aprobar una amnistía de unos delincuentes, diríamos que es un corrupto y que hay que meterlo en la cárcel. Pero como es por siete votos...

Entrevista con Jordi Cañas en El HuffPost Aurora Pascual

- ¿Y cómo van a intentar frenar ustedes la aplicación de la amnistía si consiguen representación en Europa?

- Esto ya no es sólo una batalla jurídica, es también una batalla por la dignidad. Para que esta histórica infamia no pueda condicionar el futuro de España. El comisario liberal Reynders ya pidió explicaciones a Sánchez. La amnistía no es amnistiar a los indultados. Es evitar las investigaciones en curso, que pueden determinar que Tsunami Democratic tenía una estructura de organización terrorista. Y que aquellos que la impulsaron iban a usar la organización para quebrar el estado de derecho a través de la calle. Quieren vetar una investigación que pueda generar una condena de delitos no indultables. La amnistía no es una amnesia, es decirle al juez que cierre el caso. No miré más, no vaya a ser que se descubra que quien invistió a Sánchez era realmente un caballo de Troya de Putin. Ya se lo advertimos a esos idiotas. Les dijimos que no fueran por ahí porque había una cosa que se llamaba Código Penal. ¡Igual sabían que los iban a indultar después! Esta amnistía, aparte de corrupta y mentirosa, genera una ruptura del principio de la igualdad de la ley. Sólo tiene un objetivo: siete votos para que Sánchez sea presidente y esté profundamente enamorado. Profundamente presidente no debe sentirse porque sólo ha aprobado dos leyes. Pero ahí sigue dando ruedas de prensa a las ocho y media de la mañana para reconocer el Estado de Palestina. Todo le importa un pito porque es una persona sin moral, sin principios y sin atributos éticos, cuyo único objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio. No se puede salir con la suya. Y en el parlamento europeo seguiremos desenmascarando a Sánchez, traduciendo todo al inglés y el francés para que en las más altas instancias europeas se conozca qué está pasando en España...

Y los comisarios europeos liberales seguirán haciendo su trabajo, porque en Europa la defensa del Estado de derecho importa. Y por mucho que uno se vista de progresista y guay, si uno se comporta como un autócrata y hace lo que hace un Orbán, por muy guapo que sea o por muy de Hugo Boss que vista, sigue siendo un Orbán mediterráneo. A mí como español no me gusta nada afear el comportamiento de mi gobierno, porque en el fondo la gente confunde los gobiernos con el país. Y cuando se habla de Sánchez, se habla de España. Me avergüenza como español tener que estar diciendo al resto de europeos que este señor que veis aquí que es tan simpático y majete, cuando llega a su país amnistía a unos delincuentes por siete votos.

- ¿Se puede pactar con la ultraderecha en el Parlamento Europeo?

- No se debe pactar con la ultraderecha en Europa. Tampoco con la ultraizquierda, porque son dos caras de las misma moneda. Son antieuropeos, muchos de ellos pro-Putin y enemigos del avance de una Europa autónoma, próspera y segura. Ahora han mutado, han sido listos y han adaptado su discurso para decir que los enemigos de Europa son los globalistas de Soros, la Agenda 2030... Pero en el fondo son enemigos de la construcción europea. La señora Le Pen dice que quiere eliminar Schengen. Su modelo es la Europa de hace cuarenta años. Y cuando escucho a los de la "Europa muerta" que se celebró aquí en Madrid decir que quieren poner control de fronteras, te están diciendo que no va a dejar que la fruta y la verdura española se comercialice en su país y que los inmigrantes que te entran se van a quedar aquí. Esa es la Europa que viene si se alían la ultraderecha y los más conservadores.

Es verdad que Europa tiene que mejorar, acercarse más a las personas y tener más rostro humano. Pero cuando vinieron mal dadas con la covid o con los efectos por la invasión de Ucrania, Europa estuvo a la altura. Yo no quiero esa Europa condicionada por aquellos que dicen que en Polonia tiene que haber zonas libres de gays. Yo no quiero una Europa donde se retroceda en derechos. Y eso, la señora Von der Leyen está dispuesto a aceptarlo para ser presidenta de la Comisión. Porque von der Leyen tiene una agenda propia.

- Un grupo de 15 Estados miembros de la UE, encabezados por Dinamarca, han hecho un llamamiento conjunto para desarrollar la externalización de la política de migración y asilo, argumentando que el aumento "insostenible" de las 'llegadas irregulares de migrantes' observado en los últimos años justifica pensar "fuera de lo común". ¿Sirve de algo entonces el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que se firmó hace unos meses? ¿Qué hacemos con la inmigración?

- La inmigración es como perseguir una sombra, porque hagas lo que hagas no puedes acabar con ella. Es un hecho global. Pero sí puedes hacer cosas para intentar reducirla o acotarla, como favorecer la seguridad, el desarrollo, las libertades y la prosperidad de los países emisores.

Lo que se ha aprobado ahora es para avanzar un poco en la problemática de la inmigración. La respuesta no es fácil. Cuando escucho "deportaciones masivas" me pregunto: ¿Dónde están las deportaciones masivas de Meloni? Porque además del populismo retórico, está la realidad. Como decía Lisa Simpson, "está la verdad y la verdad". Pues está la realidad y la realidad. Como no estamos en la Europa del 36, no puedes hacer deportaciones masivas como a algunos les gustaría. Porque son seres humanos que tienen derechos.

Las fórmulas para solucionar este problema pasan por el control de fronteras,los controles biométricos, limitar las peticiones de asilo que no tengan un fundamento real e intentar acordar con los países de origen acuerdos de readmisión que se cumplan. ¿Eso lo solucionará? Bueno, mientras Europa sea un sitio donde la gente quiere venir porque va a estar mejor, el problema persistirá. La verdad es que, a 14 kilómetros de nuestras fronteras, tenemos una bomba demográfica frente a un continente cada vez más envejecido y necesitado de mano de obra.

- En 2012, la Unión Europea y Marruecos firmaron un acuerdo agrícola en el que se permitía seguir avanzando en la liberación comercial que permite la entrada en el mercado comunitario de ciertos productos agrícolas marroquíes. ¿Usted está a favor de su revisión tras las protestas de los agricultores y ganaderos españoles?

- En esta campaña he estado en Almería, que es la huerta de Europa junto con Murcia y Huelva. ¿Esto significa que no podemos dejar ningún producto marroquí? No, significa que no podemos dejar entrar ingún producto marroquí que no cumplan las normativas que obligamos a cumplir a nuestros agricultores. Si a mí no me deja usted determinados pesticidas, no permita usted traer productos de 14 kilómetros más allá que utilizan este pesticida y que pueden, por tanto, vender más barato y a mí me dejan fuera de mercado. Y eso es razonable. Si usted quiere vender en Europa, tiene que cumplir las mismas condiciones que el agricultor europeo. Por eso es importante que haya diputados españoles que estén presente en esas negociaciones. En la última discusión sobre importaciones de arroz de terceros países nosotros conseguimos que, si no se aplicaba una salvaguarda automática en defensa del arroz europeo, no se volvían a permitir el arroz de terceros países. Y eso lo hizo el que usted ve. Y nadie se enteró. Lo que no me verá a mí es abrazándome con la que dice que tiremos los productos españoles cuando llegan a la frontera.

Entrevista con Jordi Cañas en El HuffPost Aurora Pascual

- ¿Y con Netanyahu? ¿Usted se haría una foto?

¿Yo? Jamás. No me verá una con Puigdemont, imagínese con Netanyahu.

- La UE sigue sin tomar acciones contra Israel y de momento sólo se le ha convocado para tratar el asunto de los derechos humanos. ¿Debería la UE adoptar una posición más crítica hacia Israel?

A mí me gusta la posición que ha adoptado el Alto Representante (Josep Borrell), que ha hecho un gran trabajo estos últimos años en un contexto muy complicado. Y eso que su partido no es capaz de traerlo ni siquiera a un acto. No lo trajo a las catalanas ni tampoco a las europeas, porque creo que a él no le gusta lo que está pasando con la amnistía. Lo que ocurre es que la UE son 27 Estados y cada uno tiene su posición sobre Israel. Le aseguro que no hay tema que genere más división dentro de las delegaciones y de los grupos.

Lo que está claro es que la respuesta legítima que podría tener Israel después del atentado que sufrió no pueden lindar con la comisión de delitos de lesa humanidad. Criticar las acciones de un gobierno de ultraderecha como es el israelí no es criticar al estado de Israel ni poner en cuestión su legítima seguridad o defensa. Pero sí se crea un problema cuando un gobierno reconoce el estado de Palestina a la vez que miembros de ese Ejecutivo dicen que el Estado de Israel debe desaparecer asumiendo mensajes de un grupo terrorista, sólo porque queda guay, progre y es muy molón…

- ¿Le parece correcto el reconocimiento de Palestina como Estado?

Reconocer Palestina es un acierto. Lo que no es un acierto es el uso partidista y personal del tema por parte de un presidente sin escrúpulos. El reconocimiento en campaña electoral, en un contexto como éste sin consultar con sus principales aliados de la UE, simple y llanamente para quitar la bandera de defensa de Palestina a Sumar y Podemos, me parece de una irresponsabilidad a la altura de Pedro Sánchez. Si Borges tuviera que escribir un nuevo capítulo de personajes de la historia de la infamia, Sánchez daría mucho de sí.

Esa rueda de prensa con ese tono impostado, doliente, entre histórico y trágico, pero a la vez épico… ¿Puedes dejar de manosear algo? ¿El legítimo derecho de los palestinos a teer un Estado tiene que ser manoseado por ti también? Abandonas a los saharauis, los traicionas... y ahora reconoces un estado sin consultar con el principal partido de la oposición. No es por salir en la defensa del PP, pero la política exterior es una política de Estado. Pero lo está haciendo en este momento porque son las europeas, y ha desviado la atención del Caso Koldo o del caso Begoña para que hablemos de Palestina.

- Pase lo que pase este 9-J, ¿cuál cree que va a ser el futuro de Ciudadanos? ¿Estará presente en unas próximas elecciones generales?

Si los ciudadanos no nos dan la confianza en estas elecciones, inciaremos un proceso de reflexión. Y si lo hacen, también. En cualquiera de las dos escenarios toca volver a empezar. Obviamente, la situación será mejor si continuamos. Vamos a intentar recuperar esa confianza que hemos perdido por parte de los electores y, si somos capaces de revertir la tendencia, a mí me gustaría que en las próximas elecciones generales estuviera presente Ciudadanos porque creo que sería necesario para España. Para mí, los partidos son instrumentos al servicio de una necesidad de un país. Y España necesita un partido como el nuestro. Porque con Ciudadanos estaríamos en un sitio diferente al que estamos ahora y creo que sería mejor.