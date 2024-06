Juana Gallego (Feministas al Congreso): "Nosotras no tenemos nada que ver con la derecha ni la ultraderecha"

Las elecciones europeas del próximo 9 de junio se han convertido en unos comicios trascendentales para el devenir europeo en ámbitos como la lucha la violencia de género. Una pelea en la que quiere estar Juana Gallego, vicesecretaria general y una de las candidatas del Partido Feministas al Congreso (PFAC).

Desde su formación política, que la mayor parte formó parte de "la izquierda convencional", apuestan por recuperar y dar voz en el Parlamento Europeo una agenda feminista que consideran que no ha estado presente en los últimos años.

Juana Gallego defiende que "se han hecho las cosas mal" con las políticas de igualdad en España y es muy crítica con la ley del 'sólo sí es sí'. "Creemos que hay que modificarla o que derogarla", señala.

Remarca en varias ocasiones que ellas no tienen "nada que ver con la derecha ni la ultraderecha", pero reconoce que, en el hipotético caso de un futuro Gobierno del PP y Vox propusiera la derogación de la norma del 'sí es sí', ellas no tendrían líneas rojas con la extrema derecha y estarían abiertas a respaldarla. "Hay cosas que van más allá de la ideología", razona.

¿Cuál es vuestra sensación con estas elecciones europeas tan trascendentales? ¿Confíais en alcanzar representación en el Parlamento Europeo?

Nosotras empezamos con unas expectativas pequeñas porque es un partido reciente, poco conocido, que no tiene mucha presencia en los medios. Pero, poco a poco, hemos ido viendo interés a través de redes. Cada vez más gente ha ido sumándose. Hemos visto un movimiento que nos está dando esperanzas. Las expectativas iniciales se han incrementado. Nos sabemos lo que va a ocurrir. No salimos en las encuestas, pero ahí estamos y vamos a poner toda la carne en el asador.

El primer punto de vuestro programa electoral lo dedicáis a la lucha contra la violencia de género tanto en Europa como en España…

Tenemos un programa centrado en la agenda feminista. Esos temas fundamentales de interés prioritario para nosotras que no están siendo abordados por los partidos o no de la manera correcta. Por ejemplo, ha habido una directiva europea muy reciente, que han presentado como un hito histórico, pero deja fuera una de las agresiones más graves, la violación. A nosotras nos deja estupefactas. Ponen todo tipo de violencia y la dejan a parte porque los 27 países no se pusieron de acuerdo en el significado del término consentimiento. Creemos que debe haber una directiva que proteja a todas las mujeres en la Unión Europea. Cada país contabiliza a su manera y queremos que haya unos indicadores comunes para hacer frente a este grave problema estructural. Nosotras nos centramos en Europa, pero es un problema de ámbito internacional.

Cada país contabiliza a su manera y queremos que haya unos indicadores comunes para hacer frente a este grave problema estructural Juana Gallego, candidata de Feministas al Congreso

Los últimos datos en España son preocupantes. En 2023, se registró el mayor repunte de casos de violencia de género de la última década. ¿Cree que no se están haciendo las cosas bien?

Se han priorizado otros temas que creemos que no son fundamentales. El Ministerio de Igualdad se ha entregado en cuerpo y alma al tema del transgenerismo. Creemos que ese no es un tema fundamental de interés social para las mujeres de este país. Puede ser un interés para un grupo de personas, pero no el más importante. El tema de la violencia se ha quedado rezagado. El Pacto de Estado contra la violencia de género, que estaba muy bien dotado, no sabemos cómo se ha usado.

La ley del ‘solo sí es sí’, a parte de que hubo que arreglar las penas porque se veían que eran irrisorias, lo tuvieron que hacer deprisa y corriendo. Eso ha producido condenas como la de Dani Alves, que se ha condenado a una pena baja, cuando con el Código Penal anterior habría sido mayor. Se ha vendido como una gran conquista, cuando, en realidad, es muy difícil establecer el tema del famoso consentimiento. Creemos que se han hecho las cosas mal.

¿Qué créeis que debe ocurrir con la ley del ‘solo sí es sí’?

Habría que ver, pero se debería reformar o derogar y hacer una ley nueva. Las 40 primeras páginas son sobre formación, prevención, pero no se dice cómo se va a llevar a cabo. No basta con que un grupo haga un cursillo en el juzgado. En realidad, la ley va a quedar como papel mojado en el tema de formación. Y lo único que se han cambiado son las figuras delictivas que se van a penar de forma diferenciada. Esas agresiones sexuales, la horquilla de penas ha variado. Evidentemente, creemos que hay que modificarla o que derogarla.

En España, PP y Vox han aplicado recortes en concejalías de Igualdad. ¿Cómo valoráis esta situación?

Evidentemente, la llegada de la derecha y la ultraderecha empeora la situación de las mujeres y la situación de los temas relacionados con la agenda feminista. Nosotras, y eso me gustaría que lo recalcaras, porque mucha gente nos intenta deslegitimar equiparándonos a la ultraderecha porque dicen que en algunas cosas coincidimos. Nosotras no tenemos nada que ver con la derecha ni la ultraderecha. Feministas al Congreso es un partido de mujeres progresistas, la mayor parte venimos de la izquierda convencional, que estábamos descontentas con la marcha del PSOE, Podemos y Sumar. No tiene nada que ver con la derecha y la ultraderecha.

Vemos con preocupación el aumento en Europa y en España. Han empezado a recortar servicios sociales, ayudas a agrupaciones, pero también vemos con preocupación de los partidos, supuestamente, de izquierdas que no prestan la atención suficiente a estos temas. Por ejemplo, el PSOE presenta una ley para castigar el proxenetismo, de prisa y corriendo, y es tumbada por otros. Se están dando gestos en la izquierda que son insuficientes y electoralistas.

En su programa electoral también abogan por poner fin a los vientres de alquiler. ¿Cómo crees que se le puede poner coto?

Si la mayor parte de los partidos están aceptando que esto es una cuestión que se puede hacer y es adecuada, lógicamente, se va a seguir haciendo. Esto de los vientres de alquiler es una de las líneas que tenemos claras. No vamos a aceptar que se regularice el mercado de la capacidad reproductiva de las mujeres. No solo por derechos humanos que se están vulnerando, sino porque es una práctica perversa, permite que personas con dinero compren a su gusto a mujeres vulnerables, tengan una gestación para ellos y, después, si te he visto no me acuerdo. Va a ser una de las batallas fundamentales. Planteamos que haya una directiva en Europa que prohíba la gestación por sustitución. Esto es un deseo de personas, pero los deseos no se pueden convertir en derechos.

Sigue habiendo ese techo de cristal para las mujeres en las grandes empresas en España. Hace unos días vimos una imagen de Javier Milei rodeado de los principales empresarios españoles, sin ninguna mujer. ¿Cómo lo valora?

Esa era una representación gráfica de la supuesta igualdad a la que hemos llegado. Precisamente, vemos esa foto, toda con esos señores de traje y corbata y nos preguntamos dónde están las mujeres. Todavía existe una brecha muy importante que depende de los sectores. Llegar a la cúspide a los consejos de administración es difícil. Esa foto es reveladora de que en el poder político las mujeres están infrarrepresentadas. No es verdad que se haya conseguido la igualdad real y efectiva. La formal sí, pero luego hace falta llevarla a la práctica, potenciando el talento femenino.

Una de las líneas transversales que marcarán la próxima legislatura en Europa es el cambio climático. ¿Qué es lo que defienden desde su partido?

Creemos que la emergencia climática es una realidad que hay que solucionar antes de que sea tarde. Si seguimos con esta actividad voraz del mercado, de los recursos naturales del planeta, vamos al abismo. Hay que poner medidas ya. Hay que reducir el CO2, hay que potenciar otras industrias no contaminantes. La UE debería ser un motor para aplicar políticas sostenibles para que el planeta no colapse. Hay que adoptar políticas globales.

Si conseguís representación parlamentaria en España en 2027 y un hipotético gobierno del PP y Vox aboga por derogar la ley del ‘solo sí es sí’, ¿la apoyaríais?

Nosotras, hipotéticamente, no te puedo garantizar lo que haríamos, pero podríamos estar de acuerdo porque los hechos no dependen de países ni ideologías. Son hechos comprobados. Si se presentara una ley de derogación que nos pareciese correcta, posiblemente, votaríamos a favor. Hay cosas que van más allá de la ideología del partido.

Si se presentara una ley de derogación del 'solo sí es sí' que nos pareciese correcta, posiblemente, votaríamos a favor. Hay cosas que van más allá de la ideología del partido Juana Gallego, candidata de Feministas al Congreso

Con este caso en la mano, ¿no habría líneas rojas?

PP y Vox lo haría (derogar la ley del ‘solo sí es sí’) por salvaguardar la familia y nuestra razón sería por salvaguardar los derechos de las mujeres. No te puedo decir que votaríamos en contra si esa propuesta beneficia a las mujeres. Cuando llegue ese momento, lo veríamos. Nosotros, rechazarlo porque lo presente Vox, me parece absurda. Si dicen que la tierra es redonda, ¿tenemos que decir que la tierra es plana para votar en contra? Son hechos y situaciones con las que coincidimos.